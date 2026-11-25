El Caribeña Día se mantiene entre los juegos de azar más tradicionales y consultados del país, gracias a sus jornadas de sorteo y a las diferentes modalidades que ofrece a quienes buscan probar suerte. Una vez se conoce el resultado oficial, los participantes pueden revisar sus apuestas en los canales autorizados.

Número ganador de Caribeña Día hoy, 25 de noviembre de 2026

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El número ganador del sorteo Caribeña Día de este miércoles 25 de noviembre es (resultado en breve). Los jugadores deben verificar sus tiquetes para comprobar si acertaron la combinación ganadora.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta: (resultado en breve)

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m.. Una vez finalizada la jornada, los resultados oficiales se divulgan a través de los canales autorizados y los puntos de venta, donde los apostadores pueden comprobar sus números.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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Caribeña Día cuenta con distintas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de las cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Estas son las principales opciones disponibles:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre diferentes modalidades, según sus preferencias y el tipo de apuesta que deseen realizar.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El valor de las apuestas en Caribeña Día permite que los participantes jueguen con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

De esta manera, los jugadores pueden decidir cuánto dinero destinar a cada apuesta, dentro de los límites establecidos.

Requisitos para reclamar premios de Caribeña Día

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Para cobrar un premio de Caribeña Día, los ganadores deben presentar la documentación exigida. Los requisitos pueden variar de acuerdo con el monto obtenido.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Documentación adicional según el premio

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Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.



Con sus sorteos de lunes a sábado, diversas modalidades de apuesta y un proceso establecido para reclamar premios, Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de chance que más consultan los apostadores en Colombia.