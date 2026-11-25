El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Antioquia y cuenta con una amplia participación de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su sorteo es transmitido por Teleantioquia, lo que permite a los jugadores seguir en vivo el anuncio de las cifras ganadoras.

Número ganador del Paisita Día de este miércoles 25 de noviembre

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El resultado del sorteo del Paisita Día de este miércoles 25 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los participantes pueden verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados para comprobar si acertaron las cifras de la jornada.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta: (resultado en breve)

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio cuando se aciertan las demás cifras correspondientes al sorteo.



Las apuestas en Paisita Día pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, aunque su horario cambia de acuerdo con el calendario:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden seguirse a través de la transmisión de Teleantioquia y consultarse posteriormente en los canales autorizados.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica para validar su apuesta.

Documentos básicos

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Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Requisitos adicionales según el monto del premio

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

además de la documentación básica, se debe diligenciar y presentar el formulario SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, la transmisión televisiva y distintas modalidades de apuesta, el Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados por los colombianos.