El Chontico Día se mantiene entre los chances más populares del Valle del Cauca, gracias a sus sorteos diarios y a las diferentes opciones que ofrece para participar. Los jugadores pueden consultar el resultado de cada jornada y verificar si las cifras de sus tiquetes coinciden con la combinación ganadora.

Número ganador del Chontico Día hoy, 25 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo del Chontico Día de este miércoles 25 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los apostadores deben revisar cuidadosamente sus tiquetes y comprobar las cifras correspondientes a la modalidad que jugaron.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta: (resultado en breve)

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de la realización del sorteo a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Además, quienes deseen seguir el anuncio de las cifras ganadoras pueden hacerlo mediante la transmisión en vivo del sorteo.

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¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

El Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta, que se diferencian por la cantidad de cifras que deben acertarse y el orden en el que aparecen:

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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las últimas tres cifras en el orden correcto.

exige acertar las últimas tres cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los participantes elegir diferentes alternativas de juego, de acuerdo con sus preferencias y el valor que deseen apostar.

¿Cuánto dinero se puede apostar en Chontico Día?

Los valores para participar en el Chontico Día se encuentran dentro de un rango establecido para facilitar el acceso de los jugadores. Las apuestas pueden realizarse por los siguientes montos:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Requisitos para reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben presentar los documentos exigidos para reclamar el premio. La documentación puede variar dependiendo de la cantidad de dinero obtenida en el sorteo.

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Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Documentación adicional según el premio

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y opciones para distintos presupuestos, el Chontico Día continúa entre los juegos de chance que más consultan los colombianos.