El chance Dorado Mañana continúa entre los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su presencia en diferentes ciudades y municipios del país, así como su plan de premios, lo convierten en una de las alternativas preferidas por quienes siguen diariamente los resultados para verificar sus apuestas.

Número ganador del Dorado Mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los participantes pueden consultar las cifras sorteadas y verificar sus tiquetes en los puntos autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: (resultado en breve).

(resultado en breve). Dos últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Tres últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). La quinta: (resultado en breve).

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de la jornada, lo que permite a los apostadores comprobar si acertaron las cifras seleccionadas.

Los domingos y festivos no se realizan sorteos de Dorado Mañana.

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Plan de premios del Dorado Mañana

Este chance cuenta con distintas modalidades que permiten obtener premios por aciertos parciales, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, el juego incluye una quinta balota, una alternativa que amplía las posibilidades de participación y que puede complementar las jugadas de los apostadores.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.

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Para realizar el cobro es necesario:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los participantes deben conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, puesto que cualquier alteración podría afectar la validación de la apuesta y el pago del premio.