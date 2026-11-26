"Durante décadas ha avanzado rampante y oronda una ideología, en la mayoría de las veces disfrazada de teoría o de ciencia. Se nos ha dicho que defender la vida, la familia y la inocencia de los niños era cosa del pasado. Se nos pidió silencio, se nos estigmatizó, se nos ridiculizó, se nos pidió resignación. Se nos pidió aceptar que la vida del niño por nacer era negociable, que la maternidad era un contrato y que la infancia podía ser un laboratorio. Pienso que ese relato ha terminado”.

Esas fueron las declaraciones del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, que marcaron la tercera Convención Provida, realizada en el Congreso de la república. Representantes de esa bancada y organizaciones ciudadanas respaldaron varios proyectos de ley que avanzan en el Legislativo.

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En su intervención, el ministro celebró el avance de dos proyectos de ley en el Legislativo: la Ley Laura, aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, y la iniciativa que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en Colombia, que también superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

“Lo digo sin eufemismos. El vientre de una mujer no se comercia y un hijo, un ser humano, no se compra”, afirmó Ordóñez.



También aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella está comprometido con los principios fundacionales de la sociedad.

Alejandro Ordoñez Foto: AFP

“No por sectarismo ni por soberbia ideológica como acusan nuestros críticos, sino por las exigencias de la justicia, de la sensatez y del bien común. Tales principios fundacionales en los que el señor presidente ha insistido atienden sí, a nuestra historia, a nuestra identidad, pero más que nada a la necesidad social y legitimidad de los principios cristianos. En otras palabras, en el reinado social de nuestro Señor Jesucristo”, señaló.

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En medio de la convención, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, llamó a no temer invocar el nombre de Dios y recordó que, “a pesar de lo que se diga”, la Constitución Política fue escrita “invocando la protección de Dios.

La convención, organizada por la bancada provida, tuvo como eje la consigna “Justicia para Laura”. La representante Carol Borda explicó que el encuentro se realiza por tercer año consecutivo y que busca reunir a ciudadanos para respaldar la iniciativa conocida como “Ley Laura, niños no experimento”.

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El representante Luis Miguel López señaló que la defensa de la niñez es una prioridad para la bancada y destacó que tanto la Ley Laura como el proyecto sobre maternidad subrogada ya tuvieron su primer debate. “Decimos que no se experimente con nuestros niños ni una Laura más”, sostuvo.

El senador Enrique Gómez, por su parte, cuestionó el argumento de la autodeterminación del cuerpo cuando, en sus palabras, se utiliza “para perjudicar la vida de otro”. El dirigente sostuvo que este tipo de encuentros permite “capacitar, empoderar, educar” y dar la discusión que describió como una “batalla cultural, ética y moral”.

Finalmente, la senadora Sara Castellanos destacó las declaraciones del ministro del Interior, el respaldo del Gobierno nacional y afirmó que la defensa de la vida debe ser el punto de partida para reconocer los derechos humanos. “El derecho humano más importante empieza reconociendo el derecho humano de la vida que está por nacer”, dijo.