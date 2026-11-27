Un tenso choque verbal en la Cámara de Representantes entre la congresista Catherine Juvinao y el representante por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de la parlamentaria

La controversia se desató durante el debate de la adición presupuestal programada para este año, escenario en el cual Juvinao se dirigió a Mondragón calificándolo directamente como "burro". Como consecuencia del acalorado altercado producido en la plenaria, el representante Mondragón terminó siendo suspendido y retirado de la sesión, lo que le impidió participar en la votación de dicha adición presupuestal.

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Una disculpa a la ciudadanía y a las organizaciones animalistas

Ante el revuelo ocasionado por sus palabras y el tono de la disputa, la representante Juvinao decidió pronunciarse públicamente tanto en sus redes sociales como en el recinto del Congreso para excusarse por la manera en que se desarrollaron los hechos. No obstante, sus excusas, expresadas con un matiz sarcástico, estuvieron acompañadas de una ratificación de sus críticas hacia Mondragón.

En su intervención, la congresista reconoció haber cometido un error al emplear ese calificativo en medio del debate y extendió su solicitud de perdón a la opinión pública, a los defensores de los derechos de los animales y a los propios equinos.



La congresista manifestó sus excusas frente al país por haber perdido la compostura en la plenaria: "Vean, yo le quiero pedir perdón al país porque lo que pasó ayer en la plenaria de la Cámara estuvo muy mal. Yo no suelo dejarme sacar de mi lugar, trato de mantener la compostura, pero pues ayer no lo logré".

De igual manera, haciendo alusión directa al término utilizado y manifestando su arrepentimiento frente a los sectores animalistas que reaccionaron a su calificación, la parlamentaria agregó: "Y yo sé que comparar Alfredo Mondragón con los burritos, que son animales nobles, inteligentes y trabajadores, Pues estuvo muy mal".

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Asimismo, concluyó su intervención haciendo referencia a los cuestionamientos recibidos por parte de los movimientos de protección animal:

"Yo le pido perdón a las organizaciones animalistas que me están azotando desde ayer"

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Aunque la congresista admitió públicamente haberse equivocado al salirse de casillas y recurrir a ese tipo de expresiones en el recinto, mantuvo intacta su postura crítica hacia su homólogo del Pacto Histórico. Con este pronunciamiento, Juvinao buscó abordar las reacciones del sector animalista y de sus electores.

Escuche aquí el informe: