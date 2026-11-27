Colombia y Estados Unidos desarrollan un proyecto de cooperación internacional para fortalecer la protección del patrimonio cultural colombiano, combatir el tráfico ilícito de bienes históricos y contribuir a la recuperación de inmuebles afectados por los recientes sismos. La iniciativa contará con una inversión de 132.549 dólares y se desarrollará entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

El proyecto es liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través del Programa de Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG) del Departamento de Estado estadounidense, en alianza con la Fundación Erigaie.

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La estrategia contempla dos líneas de trabajo: La primera estará enfocada en combatir el tráfico ilícito de bienes culturales mediante seis jornadas de capacitación dirigidas a fortalecer las capacidades de las instituciones de control y seguridad para identificar, prevenir y enfrentar este delito.

El segundo componente estará orientado a la recuperación del patrimonio afectado por desastres naturales. Para ello, se realizará una evaluación técnica de hasta cinco inmuebles patrimoniales que sufrieron daños por el terremoto, con el propósito de establecer las medidas necesarias para su estabilización y preservación.



La ministra de Cultura, Paola Holguin, aseguró que se contará con expertos internacionales que brindarán herramientas de salvaguardia para evaluar daños, gestión de riesgo, establecimiento de protocolos de respuesta inmediata, ante emergencias y la protección integral de algunas colecciones patrimoniales afectadas por el sismo del 10 de agosto. “De la mano de aliados internacionales, seguimos firmes por la defensa del patrimonio, firmes por la cultura y firmes por la paz”, añadió

La iniciativa también contará con el acompañamiento técnico del World Monuments Fund y el Smithsonian Museum Conservation Institute, cuyos especialistas aportarán conocimientos para evaluar daños, gestionar riesgos y establecer protocolos de respuesta ante emergencias que comprometan los bienes culturales y sus colecciones.

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"En este Gobierno tenemos una premisa innegociable: el patrimonio es sagrado, nos pertenece a todos los colombianos y se defiende con firmeza. Esta alianza con los Estados Unidos nos entrega las herramientas para combatir sin tregua a las mafias que intentan expoliar nuestra riqueza cultural, al tiempo que nos permite levantar y restaurar con resiliencia los monumentos que la naturaleza ha golpeado. No cederemos un solo centímetro en la protección de nuestra historia; defender nuestro patrimonio es defender el honor de Colombia", aseguró la Ministra.

Por su parte, Stewart Tuttle, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, destacó que el proyecto da continuidad a la cooperación bilateral en esta materia, que desde 2001 ha respaldado más de 15 iniciativas de protección del patrimonio cultural en el país. “La renovación del Acuerdo sobre Bienes Culturales entre Estados Unidos y Colombia, en marzo de 2026, reafirma nuestro compromiso con la protección del patrimonio cultural colombiano y el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.” destacó.