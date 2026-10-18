“Hay temas más importantes que una guerra cultural”: critican propuesta de De La Espriella

El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de impulsar una “contrarrevolución cultural” contra lo que denomina wokismo abrió un debate sobre el papel de las diferencias sociales, la diversidad y la forma en que los gobiernos abordan estos asuntos. En entrevista con Blu Radio, el columnista Luis Guillermo Vélez y el profesor Bastián expusieron dos perspectivas sobre esta discusión y sus implicaciones para Colombia.

Mientras Vélez cuestionó los planteamientos que, a su juicio, llevan el pensamiento crítico a extremos que relativizan la realidad, Bastián advirtió sobre los riesgos de silenciar conversaciones relacionadas con el racismo, la discriminación y los derechos de las minorías.

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Luis Guillermo Vélez cuestiona los extremos del wokismo

Vélez explicó que el movimiento woke surgió en Estados Unidos y busca alertar sobre estructuras sociales, culturales y económicas que considera formas de opresión. Sin embargo, sostuvo que algunas de sus interpretaciones llevan esas ideas a conclusiones que cuestionan aspectos de la realidad objetiva.



El columnista reconoció que existen debates legítimos sobre desigualdad, racismo y discriminación, pero consideró que deben desarrollarse dentro de un marco democrático.

Frente al anuncio presidencial, señaló que una confrontación cultural no debería desplazar asuntos prioritarios para la población colombiana, como la seguridad, el empleo y la salud.

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“Ese tipo de contrarrevolución cultural, plantearlo así, es un poco distractor porque esos temas finalmente acaban siendo relativamente menores para una población como la colombiana que tiene necesidades más grandes”, afirmó.

Vélez también advirtió sobre la importancia de reconocer que los gobiernos pueden abordar la historia y la sociedad desde determinados sesgos, por lo que consideró necesario actuar con transparencia y evitar interpretaciones simplificadas del pasado.

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Presidente De La Espriella en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Foto Presidencia de Colombia.

Profesor Bastián defiende el reconocimiento de las minorías

Por su parte, el profesor Bastián planteó que las discusiones sobre diversidad no deben confundirse con una defensa de los extremos ideológicos. A su juicio, es posible cuestionar la discriminación sin convertir las diferencias de pensamiento en una razón para excluir a otras personas.

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El académico defendió la necesidad de reconocer las experiencias de quienes sufren racismo, homofobia o rechazo familiar por su orientación sexual. También advirtió que prohibir conversaciones sobre género o discriminación puede dejar sin herramientas a quienes enfrentan esas situaciones.

“Yo creo que es mejor no usar esa palabra, sino hablar de una sensibilidad a la diferencia, a las minorías y al sufrimiento”, sostuvo.

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Bastián relacionó esta discusión con la historia de los pueblos indígenas en Colombia y Australia, donde investigó las experiencias de comunidades sometidas a procesos de discriminación y a prácticas justificadas en nombre de la civilización.

Para el profesor, el reto consiste en construir una sociedad capaz de reconocer las diferencias sin renunciar al diálogo. Así, el anuncio de De La Espriella puso sobre la mesa dos visiones sobre los límites de las políticas culturales y la manera de abordar las diferencias en una democracia.