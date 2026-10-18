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Más de 200 millones serán destinados a pagar bonos de lectura atrasados a librerías independientes

Los recursos corresponden a bonos de la primera fase del programa que ya habían sido radicados, pero no fueron pagados por la administración anterior.

libros-en-medellin-foto-alcaldia-de-medellin.jpg
Libros en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

La Biblioteca Nacional de Colombia informó que fueron destrabados $217.920.000 para pagar 3.632 bonos de lectura pendientes a librerías independientes del país.

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Los recursos corresponden a la primera fase del Programa Bono de Lectura y permitirán cubrir compromisos que ya habían sido radicados, pero que, según la entidad, no fueron cancelados durante la administración anterior.

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La gestión fue adelantada de manera conjunta por el Gobierno nacional, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, en medio de un escenario que la propia entidad describe como de crisis fiscal y falta de disponibilidad de recursos.

La directora de la Biblioteca Nacional, Julia Cristina Daza Noguera, aseguró que la decisión busca responder a los compromisos pendientes con los libreros independientes y avanzar en soluciones para el sector.

“Aunque se trata de compromisos de la administración anterior que no se cancelaron, hoy, como Gobierno nacional, asumimos la responsabilidad de poner la casa en orden y avanzar con soluciones concretas”, señaló Daza.

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La entidad aclaró que este corresponde a un primer pago, mientras continúa la gestión jurídica y presupuestal para conseguir los recursos restantes y garantizar la continuidad del programa.

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Por ahora, Fundalectura será la encargada de informar a las librerías beneficiarias la fecha en la que se realizará el desembolso de los recursos.

En este proceso también ha participado la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI), con la que la Biblioteca Nacional aseguró haber mantenido conversaciones para buscar una salida a los pagos pendientes.

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La entidad señaló que continuará trabajando para completar los recursos que aún hacen falta y mantener el Programa Bono de Lectura como una estrategia de acceso a libros en el país.

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