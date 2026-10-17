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Capturado alias 'Junior Rojas', segundo cabecilla financiero de las disidencias de las Farc en Meta

La operación militar se desarrolló en zona rural de Puerto Rico. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la muerte de una persona y la captura de otras dos personas que también harían parte de la estructura.

Capturado alias 'Junior Rojas'.
Capturado alias 'Junior Rojas'. Suministrada.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El Ejército Nacional reportó la captura de alias 'Junior Rojas', señalado como segundo cabecilla y jefe de finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente a las disidencias de las Farc, del Bloque Jorge Suárez Briceño, que estaría bajo el mando de alias Calarcá.

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Según informó la institución, la operación se llevó a cabo en la vereda Guaimaral, zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta, por tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11.

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Por medio de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó, además, la muerte de una persona y la captura de otros dos integrantes de la estructura Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc.

Capturado alias 'Junior Rojas', segundo cabecilla financiero de las disidencias en el Meta.
Capturado alias 'Junior Rojas', segundo cabecilla financiero de las disidencias en el Meta. Suministrada.

“Vamos a acabar con esta plaga narcoterrorista con toda la fuerza y contundencia del Estado”, afirmó el mandatario.

Según informó el Ejército, durante la acción militar se produjo un combate en el que murió una mujer que, según información preliminar, sería integrante de esta estructura armada y compañera sentimental de alias 'Junior Rojas'. Además, fueron capturadas otras dos personas, para un total de tres detenidos.

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Alias 'Junior Rojas' llevaría cerca de seis años en organizaciones armadas ilegales. En 2020 habría ingresado a la estructura Jhon Linares, donde integró el componente financiero, y durante 2026 habría asumido mayores responsabilidades dentro de la estructura Marco Aurelio Buendía.

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Las autoridades le atribuyen presuntas actividades de cobro de extorsiones, recaudo de recursos para adquirir armamento ilegal y constreñimiento a la población civil.

También estaría vinculado al ataque con explosivos ocurrido el 21 de septiembre en Puerto Chorizo, en el municipio de Vistahermosa, que dejó dos soldados heridos. Asimismo, la inteligencia militar lo relaciona con presuntas actividades de reclutamiento de menores de edad y su traslado a otras zonas de influencia de la organización.

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Durante el operativo, fueron incautados dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano, cuatro proveedores para fusil, dos proveedores para pistola y 274 cartuchos de diferentes calibres.

También encontraron equipos de comunicaciones y panfletos que, según el Ejército, serían utilizados para actividades extorsivas. Tanto las tres personas capturadas como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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