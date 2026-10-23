Este es el plan de Nutresa tras rescatar a Presto: no habrá fusión con El Corral

El Grupo Nutresa no fusionará Presto con Hamburguesas El Corral tras la adquisición de la cadena, que atravesaba una crisis financiera y estaba en proceso de liquidación. Así lo afirmó Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de la compañía, en entrevista con Mañanas Blu. Según explicó, ambas marcas mantendrán su identidad y operarán de forma simultánea, y la operación asegura los 700 empleos y los 84 puntos de venta que Presto tiene actualmente en funcionamiento.

La compra se concretó en las últimas horas, tras el anuncio de la Superintendencia de Sociedades sobre la liquidación de la cadena. Baquero señaló que la transacción aún se encuentra en trámite, por lo que no reveló el valor de la operación ni la inversión que se destinará a la marca.

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Presto y El Corral seguirán operando como marcas independientes

Baquero rechazó que la convivencia de las dos cadenas dentro del mismo grupo genere una competencia interna. Consultado sobre los centros comerciales donde ambas comparten plazoleta, afirmó que la compañía las concibe como opciones complementarias: “Nosotros no las vemos como competencia, las vemos como complemento”.

El directivo explicó que cada marca tiene su propio público y responde a un momento de consumo distinto: algunos clientes acuden en familia, otros con niños y otros solos. Ese enfoque, dijo, se aplica también al resto del portafolio de la compañía.



Sobre el mercado de las hamburguesas, en el que también participan cadenas internacionales como McDonald’s y Burger King, Baquero sostuvo que la categoría ha crecido de forma importante en Colombia. En su opinión, hay oferta “para todos los bolsillos y para todos los gustos”, y Nutresa aspira a ser un jugador relevante dentro de ese mercado.

Hamburguesas Presto. Instagram @presto_col

Los 700 empleos y los 84 puntos de venta se mantienen

El ejecutivo confirmó que la totalidad de los trabajadores hacen parte de la operación. “Nosotros estamos asumiendo el 100 % de los empleados”, afirmó, y agregó que la compañía trabaja en los detalles de la transacción para preservar todos los puestos, tal como se indicó en el comunicado.

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Baquero destacó el papel del personal en este tipo de negocios. Aseguró que se trata de marcas de hospitalidad en las que el cliente busca una buena atención, y por eso los colaboradores son “las personas más importantes” de la organización.

Consultado sobre las deudas de Presto con proveedores y empleados, que habían sido señaladas en documentos de la Superintendencia de Sociedades, el directivo no precisó cómo serán tratadas. Indicó que la compañía trabaja en los detalles de la operación y reiteró el compromiso con el empleo.

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Proveedores, productos y la salsa Presto

En cuanto a la operación diaria, Baquero explicó que, por ahora, la marca se tomará tal como está funcionando. Esto incluye a los proveedores actuales, con los que se seguirá trabajando. Una de las consultas se refirió a las bebidas, dado que El Corral cuenta con un acuerdo de exclusividad con una marca de gaseosas. El directivo confirmó que Presto también trabaja actualmente con Postobón.

Sobre el menú, afirmó que el objetivo en todas las marcas es conservar los productos que gustan a los consumidores y fortalecerlos. Dijo que la compañía escuchará a los clientes, a quienes calificó como “los dueños de la marca”, para identificar qué debe mejorar. Preguntado por la posibilidad de cambiar las papas fritas, respondió: “Vamos a hacer las mejores papas que tenga el mercado para acompañar esa deliciosa salsa Presto”.

Respecto a la salsa, uno de los productos más reconocidos de la cadena, Baquero aseguró que se preservará su sabor “por muchos años más”. Por su parte, la receta está protegida como secreto industrial, y él mismo reconoció que aún no la conoce.

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Una operación gestada en las últimas semanas

El presidente de Alimentos al Consumidor explicó que Presto siempre había estado en el radar de la compañía, pero que la operación se definió en las últimas semanas. Según indicó, el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, activó de inmediato el proceso para salvar lo que describió como un patrimonio colombiano y preservar empleos. “Fue algo rápido, reciente”, dijo.

Añadió que los planes para la marca, como su remodelación, su crecimiento y su fortalecimiento, están en construcción. Sobre el monto que se destinará a la cadena, indicó que dependerá de esos planes, pero aseguró que la compañía hará “todo lo que está en nuestro alcance” para que la marca siga creciendo.

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Una marca de memoria colectiva

Baquero atribuyó parte del peso de la decisión al valor afectivo de la marca. Contó que, como colombiano de 53 años, creció con Presto y la considera “una marca icónica”. Recordó el local de la Avenida El Poblado, en Medellín, que, según dijo, fue el primer servicio de autoservicio en carro del país, y mencionó la salsa, las papas, el sándwich de jamón y queso y el pay de manzana entre sus recuerdos. Presto cuenta con más de cuatro décadas de historia y, según se mencionó durante la conversación, adquirió en 2008 la cadena Wimpy, que ya no opera.