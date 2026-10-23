Resultados ColorLoto hoy 22 de octubre: ganador del premio mayor, acumulado sube a $2.250 millones

El sorteo de ColorLoto realizado este jueves 22 de octubre de 2026 no tuvo ganador del premio mayor, por lo que el acumulado pasó a $2.250 millones para el siguiente sorteo. El acumulado que estaba en juego era de $2.240 millones.

La combinación ganadora fue: 05 negro, 06 negro, 02 rojo, 07 verde, 05 verde y 04 negro. En total salieron tres balotas negras, dos verdes y una roja.

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Cuántos ganadores hubo y cuánto pagó cada categoría

Según el balance del sorteo, las categorías de seis y de cinco aciertos quedaron sin ganadores y no entregaron premio. Los premios se repartieron entre las categorías restantes:

Cuatro aciertos : 21 ganadores, con un premio de $110.150 cada uno y un total de $2.313.150.

: 21 ganadores, con un premio de $110.150 cada uno y un total de $2.313.150. Tres aciertos: 430 ganadores, con $10.550 cada uno y un total de $4.536.500.

430 ganadores, con $10.550 cada uno y un total de $4.536.500. Seis números: 58 ganadores, con $37.400 cada uno y un total de $2.169.200.

58 ganadores, con $37.400 cada uno y un total de $2.169.200. Seis colores: 7 ganadores, con $367.850 cada uno y un total de $2.574.950.

Sumadas, estas categorías dejaron 516 ganadores y $11.593.800 en premios.



El sorteo, con las balotas 2 roja, 5 verde, 7 verde, 4 negra, 5 negra y 6 negra, dejó 7 ganadores de seis colores y 58 de seis números. El nuevo acumulado quedó en $2.250 millones, según el cuadro de premios publicado.

Cómo y cuándo se juega ColorLoto

ColorLoto se sortea los lunes y jueves en horario nocturno. Se transmite por el Canal 1 y por Facebook Live y YouTube Live. Con este resultado, el próximo sorteo corresponde al lunes 26 de octubre.

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Qué es ColorLoto

ColorLoto es una modalidad de Baloto. Fue lanzada por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), concesionario de Baloto, y empezó a jugarse el jueves 15 de agosto de 2024. El reglamento fue aprobado por Coljuegos mediante el acuerdo 02 del 20 de marzo de 2024.

El juego combina números y colores. A cada balota se le asigna un número del 1 al 7 y un color. Los colores disponibles son amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. Las apuestas cuestan $5.000, se pueden hacer de forma manual o automática y un mismo tiquete admite hasta cinco apuestas.

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Cuáles son los premios

El premio mayor se entrega a quien acierte las seis balotas con su número y su color. Cuando nadie lo gana, el monto se acumula para el sorteo siguiente. El plan de premios también contempla pagos por acertar cinco, cuatro o tres balotas con número y color, y por acertar los seis colores o los seis números, aunque no coincidan en combinación.

Dónde se compra y cómo se cobra

El juego se vende en los mismos puntos de Baloto Revancha y MiLoto, entre ellos la red Su Red y Super Giros, y en la página www.baloto.com. Los premios inferiores a 182 UVT se pagan en puntos de venta autorizados. Los de 182 UVT o más se pagan únicamente en la entidad fiduciaria.

Aporte a la salud

Según el ONJ, los aportes de ColorLoto se destinan al sector salud. El reglamento también establece que el 1 % de los ingresos de esta modalidad se destina a incrementar el premio mayor de Baloto.