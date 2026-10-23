Resultado de MiLoto: números ganadores del jueves 22 de octubre de 2026

El sorteo número 628 de MiLoto, realizado el jueves 22 de octubre de 2026, dejó nuevos ganadores y un incremento en su premio mayor.

Las balotas ganadoras de la noche fueron: 15 - 16 - 18 - 28 - 37.

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En esta edición, la premiación total entregada alcanzó los $94.524.300, los cuales fueron distribuidos entre un total de 9.487 ganadores en todo el país. El acumulado que estuvo en juego para este sorteo fue de $160 millones.

Desglose de ganadores y premios del sorteo #628:

5 aciertos: 0 ganadores registran un premio total de $0.

0 ganadores registran un premio total de $0. 4 aciertos: 20 ganadores obtuvieron un premio individual de $1.084.750, para un premio total de $21.695.000.

20 ganadores obtuvieron un premio individual de $1.084.750, para un premio total de $21.695.000. 3 aciertos: 814 ganadores alcanzaron un premio individual de $46.950, sumando un premio total de $38.217.300.

814 ganadores alcanzaron un premio individual de $46.950, sumando un premio total de $38.217.300. 2 aciertos: 8.653 ganadores recibieron un premio individual de $4.000, alcanzando un premio total de $34.612.000.

Nuevo acumulado

Tras este sorteo, el acumulado de MiLoto aumentó y ahora se ubica en $200 millones para la próxima oportunidad.