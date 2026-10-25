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EN VIVO | Resultado elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro se enfrentan en segunda vuelta

Siga el minuto a minuto de la jornada electoral en Brasil, el avance del escrutinio y los resultados oficiales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro.jpg
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro.
Fotos: EFE.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 25 de oct, 2026

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron este domingo a las 7:00 p. m. hora local, después de dos horas adicionales autorizadas por la Corte Suprema. Con esto terminó la jornada de votación y se dio paso al recuento de los votos de la segunda vuelta electoral.

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La mayoría de los centros de votación cerró a las 5:00 p.m., como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, otros permanecieron abiertos dos horas más por orden judicial, lo que generó confusión entre algunos funcionarios electorales.

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Ahora, la atención se centra en el Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de continuar el conteo de los votos. El proceso se había detenido apenas seis minutos después de comenzar, cuando se había contabilizado el 0,25 % de los sufragios.

Al reanudarse el escrutinio, Lula encabezaba los resultados con el 52,27 % de los votos, frente al 47,73 % de Bolsonaro, con el 1,50 % de los votos contabilizados; no obstante, el preconteo de votos sigue su curso.

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