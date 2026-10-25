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Trump tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "espero esté a salvo"

Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, esté a salvo.

María Corina Machado y Donald Trump.
María Corina Machado y Donald Trump. Fotos AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, esté a salvo, tras su regreso a Venezuela, donde reapareció en una iglesia católica del estado Lara, en el noroeste del país.

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"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump esta mañana a reporteros en Washington.

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