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Blu Radio  / Nación  / RTVC detectó posibles irregularidades en planillas de contratistas entre 2023 y 2026

RTVC detectó posibles irregularidades en planillas de contratistas entre 2023 y 2026

La entidad encontró soportes de contratistas de aportes a salud y pensión que presuntamente no se habrían realizado. Los hallazgos serán trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

RTVC
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Foto: RTVC
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La gerente del sistema de medios públicos RTVC, Ángela María Mora Soto, denunció que, en medio de una revisión forense a la contratación ocurrida durante el Gobierno anterior, se habrían detectado posibles irregularidades en los soportes de pago presentados por varios contratistas a la entidad entre los años 2023 y 2026.

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De acuerdo con lo encontrado, algunos contratistas habrían presentado planillas en las que figuraban aportes a salud y pensión que presuntamente no se habrían realizado. Estos documentos habrían sido incorporados a las cuentas de cobro y aceptados por los supervisores como respaldo para autorizar los pagos mensuales.

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La entidad advirtió que, si los hechos se corroboran, podrían existir responsabilidades no solo de quienes presentaron los documentos, sino también de los funcionarios encargados de verificar los soportes y supervisar la ejecución de los contratos.

La gerente Mora Soto ordenó ampliar la revisión de las planillas, las cuentas de cobro, las certificaciones de supervisión y las aprobaciones de pago correspondientes a esos cuatro años.

Los hallazgos documentados serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar si hay lugar a investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. La actual gerencia del sistema de medios públicos señaló que busca establecer el alcance de las posibles irregularidades, esclarecer eventuales fallas en los controles de supervisión y adoptar los correctivos correspondientes.

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