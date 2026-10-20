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Procuraduría les pone la lupa a entidades públicas y exige reforzar ahorro de agua y energía

La entidad anuncia auditorías, revisión de consumos y posibles requerimientos a los organismos que incumplan las disposiciones, en medio de las alertas por el fenómeno de El Niño.

Procuraduría General.
Procuraduría General.
Foto: Procuraduría General.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades públicas del país para reforzar las medidas de ahorro y garantizar el uso responsable del agua y la energía, ante las alertas por las condiciones climáticas y los riesgos de desabastecimiento que podrían afectar a diferentes regiones de Colombia.

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El Ministerio Público instó a los ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás organismos estatales a fortalecer sus planes de eficiencia energética, revisar los niveles de consumo de agua y electricidad, reparar fugas y realizar las auditorías correspondientes para identificar posibles desperdicios y adoptar medidas de ahorro.

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La entidad anunció que hará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones en todo el territorio nacional. Por lo tanto, revisará los planes establecidos, las metas de ahorro, los reportes de consumo, las auditorías y los resultados obtenidos, con especial atención a las entidades ubicadas en zonas que enfrentan riesgos de desabastecimiento.

El Ministerio Público también recordó que las entidades obligadas por la normativa deben fijar metas de ahorro energético, incluida la reducción mínima del 15 % contemplada en la Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2294 de 2023. El cumplimiento de estas disposiciones cobra relevancia ante la posibilidad de que se presenten dificultades en el abastecimiento de agua y en el suministro de energía.

Estas medidas se adoptan en medio de las alertas relacionadas con la variabilidad climática en el país y los efectos del fenómeno de El Niño, que ya ha generado afectaciones en varios territorios. Frente a este panorama, la Procuraduría recordó la importancia de prevenir el desperdicio y proteger los recursos naturales.

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Por esta razón, el organismo expidió la Directiva 017 del 6 de octubre de 2026, mediante la cual reiteró el deber de las entidades públicas de hacer un uso adecuado de los recursos y servicios. El documento establece la necesidad de implementar acciones concretas que permitan reducir el consumo y obtener resultados verificables en materia de ahorro.

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Finalmente, el Ministerio Público advirtió que solicitará explicaciones cuando identifique posibles omisiones y promoverá las acciones preventivas necesarias. El objetivo es verificar que las entidades cumplan con sus obligaciones, evitar el desperdicio de los recursos naturales y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la población.

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