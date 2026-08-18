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Blu Radio  / Nación  / ¿Qué pasará con RTVC? Álvaro García plantea propuestas para recuperar la independencia del canal

¿Qué pasará con RTVC? Álvaro García plantea propuestas para recuperar la independencia del canal

Álvaro García, exgerente de RTVC, planteó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 la necesidad de blindar los medios públicos de los gobiernos de turno y advirtió que desmantelar el sistema informativo no resolvería el problema de fondo.

RTVC
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Foto: RTVC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

El futuro de los medios públicos en Colombia abrió un nuevo debate tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre el sistema informativo de Inravisión, antes RTVC. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Álvaro García, exgerente de RTVC, consideró que la discusión debe ir más allá del desmonte de la franja informativa y centrarse en cómo garantizar la independencia de los medios públicos.

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García explicó que RTVC Noticias nació después de una inversión para recuperar la infraestructura de producción y transmisión de la entidad, además de la necesidad de garantizar el acceso a información pública durante la pandemia.

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“Se juntaron las dos cosas, se recuperó la infraestructura y se lanzó un noticiero con perfil del noticiero público. Era un noticiero que era complemento informativo a la oferta de las noticias de los sistemas privados de información, de redes sociales”, dijo.

El riesgo de convertir los medios públicos en propaganda

El exgerente de RTVC reconoció que existía el riesgo de que un sistema informativo dependiente del Ejecutivo pudiera ser utilizado por un gobierno de turno. Sin embargo, señaló que durante su administración se buscó preservar la independencia y la credibilidad.

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“Quienes nos hicieron esa observación tenían razón en lo que estaban pensando, pero estaban equivocados de qué iba a pasar en este momento, y pasó después. Entonces realmente yo creo que es el momento de hacer una reflexión profunda sobre la estructura y el papel que deben jugar los medios públicos en Colombia”, destacó.

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Sobre la decisión actual del Gobierno, García aseguró que comprende las razones expuestas para modificar el sistema informativo, pero advirtió que eliminar la información de los medios públicos no sería la solución.

“Yo creo que más allá de hacer un paréntesis en el funcionamiento del sistema informativo, lo que hay que hacer es una reflexión como país. Es decir, la información no puede ser sustraída de los contenidos del sistema de medios públicos por el hecho de que unas personas o un gobierno decida darle un tratamiento específico”, precisó.

Información regional y servicio público

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García también resaltó el papel que RTVC puede cumplir en regiones donde los medios privados no necesariamente tienen incentivos para producir contenidos.

“La información con perfil regional, el fortalecimiento de la generación de información desde las regiones, la vocación de servicio público detrás de la información”, mencionó al explicar algunos de los elementos que deberían orientar el sistema de medios públicos.

Finalmente, sostuvo que RTVC debe mantener una programación relacionada con identidad, cultura, educación e información, con contenidos relevantes y complementarios a la oferta privada.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Abelardo De La Espriella

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