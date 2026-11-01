Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales en el río Meta

La Armada Nacional incautó más de 36 componentes para sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos como drones, durante una operación de control fluvial en el río Meta. El material tendría como destino Puerto Carreño, Vichada, y sería utilizado por estructuras criminales que delinquen en la Orinoquía colombiana.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del municipio de Orocué, Casanare, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 51 y el remolcador ARC “CT Rigoberto Giraldo” interceptaron una embarcación para realizar una visita e inspección.

Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales. Suministrada.

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Durante la revisión, los uniformados encontraron varias cajas embaladas con accesorios y componentes para drones, entre ellos bancos de carga inteligentes, baterías, módulos de antena, sistemas de posicionamiento y componentes eléctricos, además de cámaras con estabilizador.

De acuerdo con la Armada, el material no contaba con la documentación correspondiente, por lo que fue incautado y puesto a disposición de las autoridades competentes. La institución señaló que continuará adelantando operaciones de control y vigilancia para impedir que los ríos de la Orinoquía sean utilizados como corredores de apoyo logístico para organizaciones criminales y proteger los corredores estratégicos de esta región del país.