En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Murió Antonio Navarro Wolff
Posible caso de ébola
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales en el río Meta

Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales en el río Meta

El material, que tendría como destino Puerto Carreño, fue encontrado durante una inspección a una embarcación en Orocué, Casanare, y no contaba con la documentación requerida.

Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales.
Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales. Suministrada.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

La Armada Nacional incautó más de 36 componentes para sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos como drones, durante una operación de control fluvial en el río Meta. El material tendría como destino Puerto Carreño, Vichada, y sería utilizado por estructuras criminales que delinquen en la Orinoquía colombiana.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del municipio de Orocué, Casanare, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 51 y el remolcador ARC “CT Rigoberto Giraldo” interceptaron una embarcación para realizar una visita e inspección.

Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales.
Armada incauta más de 36 componentes para drones ilegales. Suministrada.

Últimas noticias

Expresidente Gustavo Petro.
Nación

Gobierno denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos de Fontur en el gobierno Petro

Antonio Navarro Wolff.
Nación

La vez que Antonio Navarro Wolff se coló en un debate presidencial al que no había sido invitado

Publicidad

Durante la revisión, los uniformados encontraron varias cajas embaladas con accesorios y componentes para drones, entre ellos bancos de carga inteligentes, baterías, módulos de antena, sistemas de posicionamiento y componentes eléctricos, además de cámaras con estabilizador.

De acuerdo con la Armada, el material no contaba con la documentación correspondiente, por lo que fue incautado y puesto a disposición de las autoridades competentes. La institución señaló que continuará adelantando operaciones de control y vigilancia para impedir que los ríos de la Orinoquía sean utilizados como corredores de apoyo logístico para organizaciones criminales y proteger los corredores estratégicos de esta región del país.

Relacionados

Conflicto armado en Colombia

Drones

Publicidad

Publicidad

Publicidad