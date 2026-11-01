Gobierno denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos de Fontur en el gobierno Petro

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció presuntas irregularidades en 148 contratos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), por más de 125.000 millones de pesos, que se firmaron durante el Gobierno de Gustavo Petro en los cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Este marco normativo funciona como un freno de mano para evitar que los servidores públicos usen los recursos del Estado, la contratación pública o los cargos oficiales para favorecer campañas políticas.

Según el funcionario, uno de los hechos que llamó la atención durante la revisión fue que, en apenas dos días, se comprometieron más de 100.000 millones de pesos. Sin embargo, advirtió que las alertas no se limitan al monto de la contratación: “Hemos identificado presuntas irregularidades en la contratación, incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas”, afirmó Gómez Amín.

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El ministro cuestionó las decisiones de la administración anterior y pidió explicaciones sobre el destino de los recursos comprometidos. “El gobierno de Petro hizo fiesta con la contratación pública y los recursos de todos los colombianos (…) ¿Qué estaban tratando de hacer a última hora con los recursos de todos los colombianos? ¿A dónde fue a parar toda esa plata?”, señaló.

Gómez Amín confirmó que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Además, anunció que remitirá la información a la Contraloría y a la Procuraduría para que adelanten las investigaciones correspondientes y establezcan si hubo responsabilidades. Por ahora, serán las autoridades competentes las encargadas de investigar los hallazgos, verificar las presuntas irregularidades y determinar si existieron responsabilidades en la celebración de estos 148 contratos.