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Blu Radio  / Mundo  / Trump vuelve a amenazar con dar "un golpe contundente" a Irán

Trump vuelve a amenazar con dar "un golpe contundente" a Irán

En la víspera, el mandatario norteamericano había declarado que su país había destruido gran parte de las capacidades militares de Irán, aunque todavía debía ocuparse "de uno o dos" objetivos.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto AFP.
Por: AFP
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Actualizado: 2 de nov, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo su amenaza de reanudar los ataques contra Irán y dijo que tal vez tenga que darle "un golpe contundente" a Teherán "en algún momento".

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En la víspera, el mandatario norteamericano había declarado que su país había destruido gran parte de las capacidades militares de Irán, aunque todavía debía ocuparse "de uno o dos" objetivos.

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"La única razón por la que aún no he terminado con Irán es porque quiero ser amable. Quiero intentar salvar todas esas vidas si puedo", ahondó este domingo durante un mitin en Iowa previo a las elecciones de medio mandato del martes.

"Pero en algún momento tendremos que darles un golpe contundente", insistió.

En respuesta a las amenazas de Trump, Irán aseguró que si Estados Unidos reanudaba las hostilidades, la guerra podría prolongarse más que la ronda anterior del conflicto.

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"Una eventual guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión", declaró el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal iraní.

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Akraminia se refería a la fase más intensa de los combates de la guerra iniciada el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán respondió lanzando misiles y drones en toda la región, mientras que los grupos armados que respalda también entraron en combate en Líbano y Yemen.

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