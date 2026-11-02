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Blu Radio  / Salud  /  EEUU aprueba versión genérica de tratamiento preventivo contra el VIH

EEUU aprueba versión genérica de tratamiento preventivo contra el VIH

La aprobación de las autoridades estadounidenses fue anunciada por Dr. Reddy's Laboratories, farmacéutica india que fabrica la versión genérica del lenacapavir, y por Unitaid, iniciativa internacional para suministrar medicamentos en países de ingresos bajos y medios.

Detección del VIH
Detección de VIH
Foto: AFP, referencia
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el lunes una versión de bajo costo de un tratamiento preventivo del VIH que se administra mediante inyección dos veces al año, informó el fabricante y una organización de salud internacional.

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La aprobación de las autoridades estadounidenses fue anunciada por Dr. Reddy's Laboratories, farmacéutica india que fabrica la versión genérica del lenacapavir, y por Unitaid, iniciativa internacional para suministrar medicamentos en países de ingresos bajos y medios.

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