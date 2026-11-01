Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de Ébola: INS sobre viajeros que volvieron de Congo

El Instituto Nacional de Salud (INS) descartó, hasta el momento, casos de ébola en Colombia, luego de activar una investigación epidemiológica por cuatro personas que regresaron recientemente de la República Democrática del Congo. Sin embargo, tras la confirmación de dos casos de malaria y el fallecimiento de uno de los pacientes el pasado 31 de octubre, se identificaron otros dos contagios sospechosos que están bajo seguimiento médico.

La directora del INS, Zulma Cucunubá, explicó que el otro hombre de 50 años permanece hospitalizado bajo medidas de aislamiento y precaución, mientras que las otras dos personas, identificadas como contactos de los primeros pacientes, también reciben atención médica.

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Aunque se tomaron muestras para descartar posibles infecciones de ébola, la funcionaria aclaró que no hay ningún contagio confirmado de esta enfermedad en el país. “Esta es una medida preventiva y de vigilancia activa, porque estas personas estuvieron recientemente en la República Democrática del Congo y todavía estamos verificando los lugares donde permanecieron. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de Ébola en esta investigación”, afirmó Cucunubá.

En la investigación participan el Ministerio de Salud, el INS y las autoridades sanitarias del Valle del Cauca, Cali y Palmira. Los equipos adelantan pruebas de laboratorio, hacen seguimiento a los pacientes e identifican posibles contactos. También trabajan con Migración Colombia para establecer los recorridos que hicieron estas personas.



Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a quienes hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo para que, si presentan fiebre u otros síntomas al regresar a Colombia, acudan a un servicio de salud e informen sobre los lugares que visitaron.