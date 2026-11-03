MinSalud aplaza hasta mayo de 2027 implementación de nuevas reglas para el giro directo a hospitales

El Ministerio de Salud aplazó hasta el 3 de mayo de 2027 la entrada en operación del nuevo mecanismo de reporte de información para la programación y ejecución del giro directo de recursos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en el país.

La decisión quedó establecida en la Resolución 002493 del 29 de octubre de 2026, firmada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, mediante la cual se modificó el artículo 14 de la Resolución 1809 de 2026. Inicialmente, estas disposiciones estaban previstas para comenzar a aplicarse el primero de noviembre de este año.

Hospital San Nicolás de Planeta Rica, Córdoba. Redes sociales

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Según explicó la cartera de Salud, durante el proceso de preparación para implementar el mecanismo, diferentes entidades del sector presentaron observaciones y propuestas relacionadas con dificultades operativas que requieren ajustes tanto en la normativa como en las plataformas tecnológicas que respaldan el procedimiento.

Uno de los principales motivos del aplazamiento es que las EPS y demás entidades involucradas solicitaron un periodo adicional para adecuar sus sistemas de información. Esto es necesario para reportar correctamente las facturas y los valores mensuales establecidos en los acuerdos de pago bajo las modalidades de capitación y Pago Global Prospectivo.



Adicionalmente, el Ministerio señaló que se deben ajustar algunos campos y las instrucciones para diligenciar los archivos de información, así como revisar los procesos de intercambio de datos, los mecanismos de seguimiento y las pruebas de funcionamiento entre el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.

Con este cambio, las nuevas disposiciones comenzarán a surtir efectos el 3 de mayo de 2027. A partir de esa fecha también quedarán derogadas cinco resoluciones anteriores que regulaban estos procedimientos.