Fundación Santa Fe de Bogotá cumple 54 años y amplía sus servicios al Eje Cafetero

La Fundación Santa Fe de Bogotá cumple 54 años de funcionamiento y anunció la ampliación de sus servicios de salud a nuevas regiones del país, con el inicio de operaciones de su sede Tatamá, ubicada en Cerritos, Pereira, Risaralda.

La nueva sede prestará servicios ambulatorios y de diagnóstico, con el propósito de acercar la atención especializada a los habitantes del Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y Chocó. El proyecto se desarrolla en alianza con la Fundación Santo Domingo y la Fundación Tatamá, y busca extender el modelo de atención de la institución a estas regiones.

Publicidad

Esta expansión se suma a la presencia que la Fundación Santa Fe tiene en Cartagena, donde opera el Hospital Serena del Mar, y a sus servicios en Bogotá, ciudad en la que inició sus actividades en 1972.

En medio de la conmemoración de su aniversario, la institución también presentó los resultados obtenidos en diferentes mediciones internacionales. En el ranking IntelLat 2026 de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina ocupó el primer lugar en Colombia y el tercero en la región, con una puntuación de 85,1 entre 105 instituciones evaluadas de diez países.



Por su parte, en la clasificación World’s Best Hospitals 2026, elaborada por Newsweek y Statista, ascendió 27 posiciones y llegó al puesto 212 entre los hospitales incluidos a nivel mundial. Esta es la tercera edición consecutiva en la que hace parte de los 250 primeros de esta medición.

En cuanto a los servicios especializados, la edición 2027 de World’s Best Specialized Hospitals la ubicó en el primer lugar de Colombia en gastroenterología, nefrología y oncología. También obtuvo el primer puesto en Latinoamérica en cirugía y reemplazo de rodilla y cirugía de hombro, y el segundo en cirugía y reemplazo de cadera, según el ranking regional de hospitales privados elaborado por Newsweek y Statista.

Publicidad

Otro de los resultados presentados corresponde al componente de sostenibilidad. La institución obtuvo una calificación de 96,98 % y recibió el sello ESG Verified Platino de ICONTEC. De acuerdo con la Fundación, es la primera entidad del sector salud colombiano en alcanzar este nivel desde su primera postulación.

La organización está bajo la dirección de Henry Gallardo, quien también preside la Federación Internacional de Hospitales (IHF), cargo que lo convirtió en el primer colombiano en asumir esa responsabilidad.

Publicidad

Con la apertura de la sede Tatamá y los resultados reportados durante 2026, la Fundación Santa Fe de Bogotá plantea continuar su expansión territorial y el fortalecimiento de sus servicios clínicos, de investigación, educación e innovación.