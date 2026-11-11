Pico y placa en Bogotá hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Hoy miércoles 11 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Bogotá hoy regula la circulación de vehículos en la ciudad. Para esta jornada, las placas terminadas en 6, 7, 8, 9, y 0 (vehículos particulares) no podrán circular. Este hoy, el horario de restricción es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. La medida busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en la capital.

Pico y placa en Bogotá este miércoles

Durante el día de hoy, las placas con terminación en 6, 7, 8, 9, y 0 tendrán restricción de circulación en Bogotá. El horario establecido es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. para vehículos particulares. La normativa se aplica en toda la ciudad, exceptuando corredores viales específicos como lo determinan las autoridades. Es importante atender las regulaciones para evitar sanciones y contribuir al ordenamiento del tránsito en la capital.

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Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida de pico y placa Bogotá hoy conlleva una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo cual corresponde aproximadamente a $633.200 COP. Además, el vehículo podría ser inmovilizado. Para evitar sanciones, se recomienda a los conductores estar al tanto de las restricciones y considerar alternativas de transporte público o compartido.

Recomendaciones para hoy en Bogotá

Hoy en Bogotá, las motos no están sujetas al pico y placa, mientras que los taxis y vehículos de servicio especial tienen diferentes regulaciones. Estos últimos tendrán restricción de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. para placas terminadas en 5 y 6. Como alternativas de movilidad se sugiere el uso de transporte público, bicicletas o compartir viajes para minimizar la congestión.



Para mañana, las placas terminadas en 1 y 2 tendrán restricción según la normativa de pico y placa Bogotá . Se aconseja planificar sus desplazamientos y verificar cualquier cambio de última hora a través de fuentes oficiales para el tráfico vehicular.