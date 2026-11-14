Capturan a alias ‘Kamo’ por presunto plan para atentar contra la Alcaldía de Hato Corozal, Casanare

La Fiscalía puso en evidencia un presunto plan criminal de las disidencias de las Farc para atentar contra las instalaciones de la Alcaldía de Hato Corozal, en Casanare. El ataque habría sido planeado por integrantes de la estructura 28 José María Córdova, de la facción de Iván Mordisco, como mecanismo de presión para exigir el pago de extorsiones en el departamento.

Por estos hechos fue capturado alias Kamo, señalado explosivista de este grupo armado ilegal, quien presuntamente habría recibido instrucciones directas de alias Antonio Medina para ejecutar el atentado contra la sede de la administración municipal.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, las pruebas recolectadas y la información recopilada durante las labores de policía judicial permitieron establecer la posible participación de este hombre en la planeación del ataque.

La orden de captura fue obtenida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades del Ejército Nacional, durante una diligencia de allanamiento y registro a una vivienda en Hato Corozal.



Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas, una escopeta, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, tres cartuchos para escopeta y tres teléfonos celulares. También encontraron un artefacto explosivo improvisado que, según la información entregada por la Fiscalía, contendría aproximadamente 500 gramos de pentolita y tendría un sistema de activación eléctrica mediante cable de mando.

El ente investigador señaló que el presunto atentado contra la Alcaldía habría sido concebido como una forma de intimidación para presionar el pago de extorsiones por parte de esta estructura armada en Casanare.

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Alias Kamo será presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.

Adicionalmente, el detenido tiene una orden de captura vigente por los delitos de hurto calificado y agravado y fuga de presos.