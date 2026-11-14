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Blu Radio  / Nación  / Colombia obtiene certificación de la OTAN para una fragata y un grupo de operaciones especiales

Colombia obtiene certificación de la OTAN para una fragata y un grupo de operaciones especiales

La ARC Almirante Padilla y el grupo SOMTG Poseidón recibieron la categoría "Combat Ready" tras superar las evaluaciones internacionales de preparación e interoperabilidad militar.

Buques de guerra de la Armada de Colombia navegan en formación sobre aguas abiertas.
Buques de la Armada de Colombia navegan en aguas abiertas. El país obtuvo certificación de la OTAN para una fragata y un grupo de operaciones especiales.
Suministrada.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

La Armada Nacional de Colombia obtuvo un reconocimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de que la fragata ARC Almirante Padilla y el Grupo de Tarea Marítimo de Operaciones Especiales SOMTG Poseidón alcanzaran la categoría «Combat Ready» (listo para el combate).

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La certificación se otorgó tras superar satisfactoriamente el Programa de Evaluación y Retroalimentación del Concepto de Capacidades Operacionales (OCC E&F), que verifica el cumplimiento de estándares internacionales en materia de alistamiento, preparación y capacidades operacionales.

Integrantes de un grupo de operaciones especiales de la Armada de Colombia realizan un ejercicio de buceo táctico bajo el agua.
Integrantes de operaciones especiales de la Armada de Colombia durante un ejercicio de buceo táctico y entrenamiento submarino.

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El reconocimiento fue confirmado durante la Conferencia OCC E&F 2026, realizada en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, en el marco de las actividades de cooperación lideradas por la OTAN.

En el caso de la fragata ARC Almirante Padilla, la evaluación contempló su capacidad de interoperabilidad con fuerzas de países miembros de la Alianza, así como su preparación para desarrollar operaciones navales bajo procedimientos y estándares internacionales.

Por su parte, el SOMTG Poseidón, adscrito al Comando de Fuerzas Especiales Navales, se convirtió en la primera capacidad de operaciones especiales de la Armada colombiana en obtener esta certificación.

Personal de la Armada de Colombia participa en una operación de transferencia de combustible entre embarcaciones en alta mar, utilizando mangueras industriales y equipos especializados sobre la cubierta de un buque.
Fotografía de personal naval que participa en una maniobra de transferencia de combustible entre embarcaciones.
Suministrada.

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El proceso verificó sus capacidades de organización, planeamiento y ejecución de operaciones especiales marítimas, además de su disponibilidad operacional.

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Colombia participa en el programa OCC E&F en calidad de socio global de la OTAN. Con esta acreditación, la Armada Nacional amplía sus posibilidades de cooperación e intercambio militar y fortalece su participación en iniciativas internacionales de seguridad marítima.

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