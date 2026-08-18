Ministro de Vivienda: "Me disculpo con las personas que se sintieron afectadas"

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a la controversia generada por las imágenes en las que aparece en una playa de Santa Marta, a donde viajó algunas horas mientras seguía la emergencia causada por el terremoto.

“Detrás de todo eso no solo hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con las personas que se sintieron afectadas. Pero la realidad es que nunca han estado abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hemos estado en territorio, trabajando, convencidos de nuestra responsabilidad y hasta en el último minuto hemos participado de cada una de las estrategias que el gobierno ha establecido”, afirmó el ministro.

Asegura que desde el comienzo de la emergencia, ha permanecido en territorio y ha participado en las estrategias de atención a las familias afectadas.

“Yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo si las imágenes fueron sensibles, pero también pido quiero que comprendan mi naturaleza como padre. En medio del camino también siempre he establecido poder estar un día con mi familia, porque he creído que de nada vale construir las viviendas de los colombianos si destruimos los hogares de los colombianos. La familia es la base de la construcción”.



Jaime Andrés Beltrán // Foto: X @soyjaimeandres

Sobre la atención a afectado

Beltrán explicó que, de los cinco departamentos con mayores niveles de destrucción, en tres ya se ha avanzado en la caracterización de las personas y viviendas afectadas. En el caso de Cali y Pereira, dijo que todavía es necesario terminar la remoción de escombros y establecer el número de damnificados para completar este proceso.

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Una vez terminada la caracterización, comenzará la fase de entrega de apoyos mediante subsidios, explicó el funcionario.

Sostuvo que su propósito es cumplir con las labores asignadas y avanzar en la atención de las familias afectadas. También se comprometió a ejecutar el plan trazado por el presidente Abelardo De La Espriella para responder a la emergencia.

“Empezamos ya la segunda parte de lo que el presidente nos recomendó en este proceso de recuperación y de reconstrucción de la patria Milagro”, afirmó.

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También comenta que la meta es que el 30 de agosto esté finalizado todo este proceso de diagnóstico de primeros auxilios. Explicó que están reforzando el banco de materiales, la maquinaria amarilla necesaria y hay expertos de Camacol que ya están en el territorio, así como entes territoriales y el Ministerio de Vivienda.