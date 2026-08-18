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Cine Colombia y Fundación Santo Domingo se unen para apoyar a víctimas del terremoto

La primera fase llegó a Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Cali, mientras la compañía reforzó el apoyo logístico desde Bogotá.

Cine Colombia y Fundación Santo Domingo.jpg
Cine Colombia y Fundación Santo Domingo //
Foto: Cine Colombia y Fundación Santo Domingo
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Cine Colombia anunció un nuevo apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto con la entrega de alimentos y la disposición de un camión para facilitar el transporte de ayudas humanitarias hacia las zonas que más lo necesitan.

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La primera fase de la iniciativa se realizó durante el pasado fin de semana, cuando la compañía entregó alimentos en los centros de acopio habilitados por la campaña “Colombia, Un Solo Corazón”.

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Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Cali fueron las ciudades priorizadas para recibir las ayudas, de acuerdo con las necesidades identificadas por los equipos encargados de coordinar la atención de la emergencia.

Los alimentos fueron puestos a disposición del personal de apoyo, rescatistas, albergues y comunidades afectadas por el terremoto, en una acción coordinada con la Fundación Santo Domingo y la Oficina de la Primera Dama de la Nación.

Además de la entrega de alimentos, Cine Colombia puso a disposición su equipo de la Ruta 90, compuesto por un camión con capacidad de 12 toneladas y tres operarios, para apoyar la movilización de elementos dentro de Bogotá hacia los diferentes puntos de acopio.

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El vehículo también hará parte de la caravana solidaria “Colombia, Un Solo Corazón”, que partirá desde Bogotá hacia Pereira con ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

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“Estamos con Colombia. En momentos como este, la solidaridad se convierte en una responsabilidad compartida y nos convoca a actuar con sentido de país”, señaló Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia.

La compañía informó que durante los próximos días continuará trabajando de manera coordinada con la Fundación Santo Domingo para identificar nuevas necesidades y definir otras formas de apoyo durante la emergencia.

Según el comunicado, el objetivo será garantizar que las ayudas puedan ser dirigidas a las comunidades que más las requieran a medida que avance la atención de las zonas afectadas.

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