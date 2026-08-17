Colombia ha recibido 222.5 toneladas de ayuda humanitaria internacional tras terremoto: Cancillería

Colombia ha recibido 222,5 toneladas de ayuda humanitaria internacional para atender a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, y que también provocó daños en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

La Cancillería informó que, además de los suministros, 144 integrantes de equipos internacionales especializados ya se encuentran en el país apoyando las labores de atención de la emergencia.

Los primeros aportes bilaterales llegaron de El Salvador, México, Chile y Perú. El Salvador envió 100 toneladas de ayuda; México, 58,5; Chile, 50, y Perú, 14 toneladas. En total, son 222,5 toneladas de alimentos, elementos de higiene, medicamentos y suministros médicos que ya están siendo destinados a las comunidades afectadas.

La cooperación internacional también incluye personal especializado para las labores de respuesta. Según la Cancillería, 82 integrantes de la misión humanitaria de Israel, 40 miembros del Equipo ECU 11 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ecuador, y 22 especialistas estadounidenses en búsqueda y rescate urbano ingresaron al país y se incorporaron a las operaciones coordinadas con las autoridades colombianas.



Adicionalmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está utilizando herramientas digitales y satelitales para medir las afectaciones y apoyar la evaluación de necesidades en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

A las zonas afectadas ya han llegado kits de alimentos, higiene, hábitat y menaje, además de bodegas móviles y tanques de agua.

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La Cancillería informó también que nuevos aportes bilaterales están en camino. Luxemburgo enviará 75 carpas familiares y cuatro multipropósito; Alemania, 2.500 filtros de agua y 3.000 kits de cocina; Suecia, 150 tiendas familiares y 360 mantas; e India, 20 toneladas de suministros humanitarios y médicos.

También se espera ayuda de Paraguay, con cerca de 52 toneladas de agua potable, alimentos, productos para lactantes, elementos de higiene, insumos médicos y medicamentos.

Por su parte, China anunció el envío de 7.000 mantas, 1.900 tiendas de campaña, 15 vehículos de emergencia para potabilización de agua y 200 lámparas solares, entre otros elementos.

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Guatemala aportará 1.600 kits de alimentos y 3.000 kits de aseo personal familiar, con un peso estimado de 30 toneladas.

La solidaridad internacional sigue movilizándose por Colombia. 🇨🇴🌎



Nuevas ayudas humanitarias, asistencia técnica y recursos continúan gestionándose para fortalecer la respuesta ante la emergencia y atender las necesidades de las comunidades afectadas. pic.twitter.com/t0uvCLfNVd — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 17, 2026

Millones de dólares en cooperación internacional

La asistencia también se está canalizando por organismos multilaterales. España movilizará un primer paquete de ayuda por un millón de euros, mientras Italia aportará 1,5 millones de euros a través de diferentes organizaciones humanitarias.

Uno de los mayores aportes anunciados corresponde a Estados Unidos, que canalizará recursos y suministros mediante organismos como la Organización Internacional para las Migraciones. La asistencia incluye elementos para refugios, cocina e higiene, además de 26,5 millones de dólares en apoyo humanitario total movilizado por ese país tras el terremoto.

La Santa Sede donará 100.000 euros a través de Cáritas Colombiana, mientras la Soberana Orden de Malta gestiona un nuevo ofrecimiento de dos contenedores de ayuda.

También se suman Suiza, con un millón de francos suizos; Corea, con un millón de dólares, además de un aporte de 20.000 dólares de KOICA Colombia al Banco de Alimentos; Singapur, con 50.000 dólares; y Noruega, con 10 millones de coronas noruegas.

A esta respuesta se sumó este lunes el Reino Unido, que confirmó un aporte humanitario de 680.000 libras esterlinas, equivalentes a cerca de 3.000 millones de pesos colombianos.

Los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana y también permitirán fortalecer el trabajo del equipo humanitario de Naciones Unidas.

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El apoyo británico estará dirigido principalmente a garantizar refugio, atención médica, agua limpia y saneamiento en las zonas que resultaron más afectadas por el terremoto.