Luis Alfonso denuncia intento de robo a carro con ayudas para Chocó: "Hay gente con muy mal corazón"

El cantante Luis Alfonso denunció un atentado contra un camión que transportaba ayudas humanitarias hacia la Unión Panamericana, en el departamento del Chocó. El vehículo llevaba alimentos destinados a familias afectadas por la emergencia.

Según relató el artista en un video publicado en Instagram, el camión salió desde La Macarena cargado de comida y otros elementos recolectados gracias a la solidaridad de quienes se han unido a la causa.

Luis Alfonso explicó que, cerca de Ciudad Bolívar, tres motocicletas interceptaron el vehículo con la intención de robar al conductor y la mercancía. Durante el ataque, los delincuentes dispararon en 12 ocasiones contra la cabina.

“Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión. Fue un atentado grande para quererle robar al conductor el camión y la mercancía”, contó el cantante, visiblemente afectado por lo ocurrido.



Pese a la gravedad del ataque, el conductor logró escapar y no sufrió heridas. Luis Alfonso confirmó que el hombre se encuentra en su casa y agradeció que haya salido ileso del atentado.

“El conductor lleva el angelito de la guarda al lado y no tuvo ninguna herida. Salió ileso, se pudo escapar del atentado”, señaló el artista al informar sobre el estado de salud del encargado de transportar las ayudas.

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Ante lo sucedido, el cantante hizo un llamado a quienes continúan enviando donaciones para las comunidades afectadas a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos.

“Por favor, tengan mucho cuidado. No viajen de noche, solitos, por ahí con las ayuditas. Pídanle acompañamiento a la Policía”, pidió Luis Alfonso en su mensaje.

El artista aseguró que, pese al ataque, continuará con su propósito de llevar alimentos y ayudas a las personas que las necesitan. También destacó el esfuerzo de quienes han aportado recursos y productos para atender a las comunidades afectadas.

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Finalmente, Luis Alfonso pidió precaución a quienes participen en futuras entregas y expresó su deseo de que estas acciones solidarias puedan continuar. “Pudimos hacer la misión y queremos seguir llevando la comidita”, concluyó.