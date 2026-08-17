Autoridades ofrecen $500 millones de recompensa por responsables de incendio forestal en Abejorral

Luego de una visita de las autoridades departamentales al municipio de Abejorral, oriente antioqueño, se reportó que en la zona del incendio forestal que ha estado activo esta semana siguen habiendo por lo menos cuatro puntos calientes, por lo que hasta ahora se logró que en el sector La Troja el fuego se controlara en un 100 %, mientras que en la zona conocido como La M, el avance es del 90 %. El epicentro es una zona boscosa de 30 hectáreas de extensión.

Tras agradecer a los bomberos, la Defensa Civil, la Fuerza Aérea, Ejército y Policía, por ayudar a controlar las recientes conflagraciones en este municipio, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció que, junto con la Alcaldía, habrá una millonaria recompensa para quien dé información de los responsables de provocar estas emergencias.

"Constituir una bolsa de hasta 500 millones de pesos para que la comunidad nos ayude a identificar a los responsables de los incendios. De los 27 hechos que han registrado en los últimos meses aquí en la de incendios, son todos ocasionados, y necesitamos esa información para judicializar a los responsables", indicó el mandatario.

Este año, los consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres han reportado al Dagran 77 incendios, 20 de los cuales se han presentado en agosto.



Daños por el terremoto

En su recorrido por Abejorral, Rendón también visitó la iglesia principal y algunas viviendas afectadas por el sismo del pasado lunes 10 de agosto.

“Con el señor alcalde estamos terminando de hacer la valoración para poder encontrar las rutas de trabajo eficientes. De momento, las viviendas que revisten peligro necesitan una evacuación urgente de las familias que allí habitan”, agregó el Gobernador.

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En Antioquia, de acuerdo con los balances preliminares entregados por las Alcaldías, se estiman 3.351 viviendas, 406 centros educativos, 67 espacios religiosos, cerca de 27 sedes de administraciones municipales y 27 centros hospitalarios afectados por el sismo.