Ingenieros paisas viajaron a Pereira para evaluar estructuras afectadas por el terremoto

Un grupo de ingenieros viajó este viernes hacia Pereira para apoyar la evaluación de las edificaciones que resultaron afectadas por el sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto.

La misión está conformada por profesionales de las universidades EAFIT, Nacional y de Antioquia, entre ellos ingenieros estructurales y doctores en Ingeniería, quienes realizarán visitas técnicas para determinar las condiciones de las estructuras afectadas y establecer si requieren intervenciones o medidas especiales.

La ingeniera voluntaria Ana María Echeverri explicó cómo se desarrollará esta labor en Pereira. "Yo, en realidad, voy como como asustada, porque si a 1 viendo aquí en las noticias se le parte el corazón de ver lo que está viendo, pues imagínate allá en vivo cómo ir a hacer eso, pero con todas las ganas y todo el ánimo de ayudar en todo lo que más podamos", dijo.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

La llegada de los profesionales a Pereira se da tras la coordinación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) con la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Idiger).



Durante la misión, los expertos evaluarán principalmente infraestructura educativa y otras edificaciones que hayan resultado afectadas por el movimiento telúrico, con el propósito de aportar conceptos técnicos que permitan orientar las decisiones de las autoridades frente a la emergencia.

Medellín mantiene el apoyo en las zonas afectadas

De otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el despliegue de los equipos de la ciudad en diferentes regiones del país que enfrentan situaciones de emergencia.

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“Medellín sigue al servicio de Colombia. Ya son más de 90 personas de nuestros equipos desplegadas en diferentes zonas del país”, señaló el mandatario, quien explicó que los grupos se encuentran actualmente en Cali, Pereira y Manizales, además de una nueva misión de ingenieros que se dirige al Quindío.

Gutiérrez también resaltó el trabajo del equipo de Teledetección de Medellín en Cali, donde utilizan drones para evaluar en tiempo real el estado de las vías, las redes de servicios públicos y las edificaciones. Según el alcalde, esta información permite establecer prioridades para la atención de la emergencia. “Con esa información sabemos dónde intervenir primero y concentramos ahí los recursos y el tiempo”, afirmó.

El mandatario agregó que los equipos de la ciudad también han apoyado la evaluación técnica del Hospital Universitario del Valle, donde se presentó un colapso parcial de la estructura, para determinar si es necesario el envío de equipos especializados. Por otra parte, los Bomberos de Medellín continúan apoyando las labores de atención en Cali. De acuerdo con Gutiérrez, los organismos de socorro llevan dos días trabajando en el edificio Cantabria, donde lograron rescatar con vida a un perro que posteriormente fue entregado a sus propietarios.

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“No perdemos la esperanza de encontrar más personas y animalitos con vida”, manifestó el alcalde.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que Medellín continuará apoyando a las regiones afectadas por las emergencias y aseguró: “Seguimos cuidando a Medellín y acompañando a Colombia donde más nos necesitan”.