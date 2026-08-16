Sequía golpea a Antioquia: casi 10 municipios enfrentan incendios por fenómeno de El Niño

Bajo los efectos del fenómeno de El Niño, Antioquia enfrenta una compleja situación ambiental. En el último mes se han reportado 51 incendios de cobertura vegetal que han afectado cerca de 60 hectáreas, poniendo en riesgo los bosques, las fuentes hídricas, la fauna y las comunidades.

De acuerdo con Cornare, los municipios con mayor recurrencia de estas emergencias son Abejorral, San Vicente, San Roque, San Luis, Sonsón, San Carlos, Marinilla, El Peñol y Rionegro.

La situación más crítica se presenta en Abejorral, donde se han registrado 10 incendios durante el último mes. Actualmente, cuatro emergencias permanecen activas, entre ellas una que completa cuatro días y ya ha consumido más de 25 hectáreas. En la atención de este incendio participan de manera articulada los organismos de socorro.

Fenómeno de El Niño Foto: referencia, ImageFX

El director general de Cornare, Javier Valencia González, advirtió sobre la gravedad de la situación y el impacto que estas emergencias pueden generar en los ecosistemas.



"Municipios como Abejorral, San Luis, Argelia, Rionegro, Guarne, San Vicente, entre otros, vienen presentando esa situación. 60 hectáreas afectadas, 51 acontecimientos en el último mes por incendios forestales", dijo.

A los incendios se suma la disminución significativa de los caudales de varias fuentes hídricas, producto de la escasez de lluvias, una situación que afecta el equilibrio de los ecosistemas y aumenta la presión sobre el recurso hídrico.

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Ante esta temporada seca y los 68 incendios forestales registrados en Antioquia en lo corrido del año, Cornare hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas y hacer un uso responsable del agua, con el fin de prevenir nuevas emergencias y reducir el impacto sobre los ecosistemas.