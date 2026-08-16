En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sequía golpea a Antioquia: casi 10 municipios enfrentan incendios por fenómeno de El Niño

Sequía golpea a Antioquia: casi 10 municipios enfrentan incendios por fenómeno de El Niño

En el último mes, las autoridades reportan más de 50 incendios atendidos en diferentes subregiones de Antioquia.

Incendios forestales en Antioquia
Cornare
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Bajo los efectos del fenómeno de El Niño, Antioquia enfrenta una compleja situación ambiental. En el último mes se han reportado 51 incendios de cobertura vegetal que han afectado cerca de 60 hectáreas, poniendo en riesgo los bosques, las fuentes hídricas, la fauna y las comunidades.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con Cornare, los municipios con mayor recurrencia de estas emergencias son Abejorral, San Vicente, San Roque, San Luis, Sonsón, San Carlos, Marinilla, El Peñol y Rionegro.

Últimas noticias

Terremoto en Pereira
Antioquia

"Un milagro de la vida": dramático testimonio de hombre que sobrevivió tras caer de un quinto piso

Donar sangre
Antioquia

Banco de Sangre de Cruz Roja en Medellín pausó donaciones masivas porque su capacidad está al límite

La situación más crítica se presenta en Abejorral, donde se han registrado 10 incendios durante el último mes. Actualmente, cuatro emergencias permanecen activas, entre ellas una que completa cuatro días y ya ha consumido más de 25 hectáreas. En la atención de este incendio participan de manera articulada los organismos de socorro.

sequía fenómeno de El Niño.jpg
Fenómeno de El Niño
Foto: referencia, ImageFX

El director general de Cornare, Javier Valencia González, advirtió sobre la gravedad de la situación y el impacto que estas emergencias pueden generar en los ecosistemas.

"Municipios como Abejorral, San Luis, Argelia, Rionegro, Guarne, San Vicente, entre otros, vienen presentando esa situación. 60 hectáreas afectadas, 51 acontecimientos en el último mes por incendios forestales", dijo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

A los incendios se suma la disminución significativa de los caudales de varias fuentes hídricas, producto de la escasez de lluvias, una situación que afecta el equilibrio de los ecosistemas y aumenta la presión sobre el recurso hídrico.

Publicidad

Ante esta temporada seca y los 68 incendios forestales registrados en Antioquia en lo corrido del año, Cornare hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas y hacer un uso responsable del agua, con el fin de prevenir nuevas emergencias y reducir el impacto sobre los ecosistemas.

Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Noticias de hoy

Incendio

Fenómeno de El Niño

Publicidad

Publicidad

Publicidad