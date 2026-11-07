Evacuan Caracol Televisión tras ser informado de intención de grupos armados de atentar contra canal

Hacia las 8 de la noche de este sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal.

De manera inmediata, se adoptaron todas las medidas para proteger al personal e instalaciones que en ese momento estaban en el canal.

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Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un breve comunicado, informó que al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones o al interior de Caracol TV.



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