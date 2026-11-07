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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Evacuan Caracol Televisión tras ser informado de intención de grupos armados de atentar contra canal

Evacuan Caracol Televisión tras ser informado de intención de grupos armados de atentar contra canal

Por estos hechos, el personal que trabajaba en la noche de este sábado en el canal fue evacuado de inmediato.

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Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Hacia las 8 de la noche de este sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal.

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De manera inmediata, se adoptaron todas las medidas para proteger al personal e instalaciones que en ese momento estaban en el canal.

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Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un breve comunicado, informó que al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones o al interior de Caracol TV.

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