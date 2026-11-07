Bogotá celebrará la VII Noche de Museos: conozca cuándo será y qué actividades tendrá

Bogotá se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos, una jornada que reunirá a más de 80 museos y espacios culturales de la capital con actividades gratuitas para toda la ciudadanía. El evento se realizará el próximo viernes 13 de noviembre, en el marco de la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos.

La iniciativa contará con programación en más de 14 localidades de la ciudad e incluirá recorridos guiados, exposiciones, charlas con expertos, talleres, conversaciones y actividades nocturnas para acercar a los ciudadanos a las colecciones, historias y propuestas culturales de diferentes instituciones.

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Para programarse para esta jornada y planear su recorrido, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural dispuso de un mapa interactivo en el que podrá ubicar los museos más cercanos.

La celebración también tendrá una dimensión internacional, con la participación de museos de 13 países iberoamericanos: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.



Aunque la jornada central será el viernes 13 de noviembre, la programación comenzará desde el martes 10 de noviembre, con actividades presenciales y virtuales.

Este año, las dos iniciativas estarán articuladas bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el propósito de destacar el papel de estos espacios como escenarios de diálogo, encuentro y reconocimiento de la diversidad cultural.

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El secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo, destacó la dimensión de esta convocatoria y señaló que la participación de más de 80 museos de la ciudad y 13 países demuestra la capacidad de la cultura para generar conexiones más allá de las fronteras.

"En un mundo cada vez más dividido, la cultura todavía puede lograr algo importante: unirnos. Eso es lo que hacen los museos", afirmó el funcionario.

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Por su parte, Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), resaltó que este encuentro también permite fortalecer los vínculos entre instituciones, intercambiar experiencias y reconocer las memorias de las comunidades.

El funcionario señaló que los museos deben consolidarse como espacios abiertos para todas las personas, en los que las familias, los niños y las niñas puedan encontrarse, aprender y construir experiencias alrededor de la cultura y el patrimonio.