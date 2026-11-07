¿No sabe dónde comprar la ropa de diciembre? Esta zona de Bogotá tendrá novedades que pocos conocen

La búsqueda de ropa para estrenar el 24 y el 31 de diciembre ya empieza a tomar fuerza en Bogotá. Con la llegada de la temporada navideña, miles de compradores se preparan para elegir sus prendas, renovar el vestuario y encontrar opciones para las celebraciones de fin de año.

En medio de ese movimiento comercial, una conocida zona del centro de la capital tendrá una novedad para quienes acostumbran hacer sus compras de diciembre. Se trata de la apertura de un espacio que reunirá a más de 40 comerciantes y emprendedores, justo cuando aumenta la demanda de prendas de vestir, calzado y accesorios.

Compradores y comerciantes en San Vitorino. Suministrada.

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¿Qué novedades encontrarán quienes busquen ropa para estrenar en diciembre?

Este espacio de comercio estará ubicada en uno de los sectores tradicionales de compras de Bogotá: el reconocido lugar de San Victorino, donde cientos de personas acuden año tras año a este lugar a realizar sus compras. Allí abrirá La 1010 – La Esquina de San Victorino, en las reconocidas calle 10 con carrera 10, un establecimiento que se sumará a la oferta comercial durante la temporada de Navidad y Año Nuevo.



Durante noviembre y diciembre aumenta la llegada al centro de Bogotá de compradores que buscan jeans, camisas, ropa, calzado y accesorios para las celebraciones de fin de año.

¿Por qué abrirán más de 40 nuevos locales en San Victorino?

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El sector tiene una historia marcada por profundas transformaciones. Durante años, una parte de esta zona estuvo relacionada con la antigua calle del Cartucho, recordada por los problemas de violencia, inseguridad, consumo de drogas y deterioro urbano.

Actualmente, sus calles concentran actividades de confección, distribución y comercialización de productos. Desde temprano llegan compradores de diferentes regiones del país al reconocido “madrugón”.

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La llegada de estos nuevos negocios (La 1010 – La Esquina de San Victorino) coincide con la temporada en la que muchos bogotanos salen a buscar ropa, calzado y accesorios para estrenar el 24 y el 31 de diciembre.