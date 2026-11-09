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Blu Radio  / Nación  / Juez ordena a Angie Rodríguez rectificar señalamientos contra Laura Sarabia por 'sexocontratos'

Juez ordena a Angie Rodríguez rectificar señalamientos contra Laura Sarabia por 'sexocontratos'

Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X.

Laura Sarabia y Angie Rodríguez.
Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Fotos Presidencia de Colombia.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.

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La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos.

laura sarabia.jpg
Laura Sarabia.
Foto: archivo Blu Radio.

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De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.

La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez
Foto: Dapre

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Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.

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