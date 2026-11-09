MinAmbiente pide archivar proyecto que busca permitir la hidrólisis alcalina de cadáveres

Blu Radio conoció que el Ministerio de Ambiente considera inconveniente la aprobación del proyecto de ley que busca regular la hidrólisis alcalina como un servicio funerario para la disposición final de cadáveres.

En un concepto enviado al Congreso, la cartera advierte que la iniciativa presenta deficiencias jurídicas, técnicas e institucionales, pues plantea obligaciones que ya están contempladas en las normas ambientales vigentes y no establece con claridad las responsabilidades de las autoridades nacionales, territoriales, sanitarias y ambientales.

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Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con los controles sobre el uso del agua, los vertimientos y el manejo de sustancias químicas, aspectos que, según el Ministerio, ya cuentan con regulación. Por eso, considera que el proyecto podría generar duplicidad de funciones y dificultades para determinar qué entidades deben ejercer la vigilancia y el seguimiento de esta actividad.

También advierte que la iniciativa asigna nuevas responsabilidades a las autoridades ambientales regionales sin establecer si cuentan con los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para asumirlas.



Otro de los reparos está relacionado con la creación de una denominada licencia individual para cada cadáver, una figura que, según el Ministerio, no corresponde a una licencia ambiental y cuyo alcance no está suficientemente definido.

Este pronunciamiento representa un cambio frente a la postura que había tenido la cartera durante el Gobierno anterior. En ese momento, el Ministerio de Ambiente se declaró no competente para emitir un concepto de conveniencia sobre una iniciativa similar y se limitó a formular recomendaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas ambientales.

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Ahora, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, la cartera solicita al Congreso no aprobar el proyecto en su redacción actual.

La iniciativa, conocida como Ley Despedida Ecológica, busca incorporar la hidrólisis alcalina, un procedimiento que utiliza agua, sustancias alcalinas, altas temperaturas y presión para acelerar la descomposición de los cuerpos, como una alternativa a la cremación y la inhumación.

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El proyecto está pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado.