Trump defiende al director de Nvidia en caso de una presunta espía china y promete indagar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que reconoció una relación con una presunta espía del Gobierno chino, y aseguró que indagará en el asunto.

"Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien parado", declaró en la Casa Blanca cuando fue consultado por la polémica después de contar que había hablado con Huang, quien le aseguró que desconocía que la mujer era espía.

Alice Huang Foto: AFP

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"Hoy hablé con él, simplemente para ver si se encuentra bien", dijo.

"En primer lugar, me sorprendí, porque lo considero una persona de gran calidad", narró en una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca.



Huang admitió durante el fin de semana que tuvo una relación amorosa con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos, era en realidad una espía del Gobierno de China.

"Leí su comunicado y creo que está sufriendo mucho, sobre todo por su familia —su esposa, a quien ama, y el resto de su familia—. Pero, sin duda, está sufriendo", consideró hoy el presidente Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto AFP.

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La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican" que Huang "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

La investigación derivó de una información del New York Times sobre la relación entre Huang y la supuesta espía china.

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Según informó este lunes rotativo, el Departamento de Comercio estaba investigando a Megaspeed por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia.

Un informe de inteligencia de EE.UU. apuntó que Alice Huang estaba reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

Huang, por su parte, admitió la relación en un mensaje interno para sus empleados enviado ayer domingo: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", indicó, según Axios.