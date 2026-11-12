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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali tendrá un amplio despliegue de seguridad para el partido amistoso entre Colombia y Chile

Cali tendrá un amplio despliegue de seguridad para el partido amistoso entre Colombia y Chile

Las autoridades dispondrán de 1.400 uniformados que estarán presentes en los alrededores del escenario deportivo antes, durante y después del encuentro.

Colombia vs. Chile (1).jpg
Colombia vs. Chile //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La capital del Valle se prepara para vivir una nueva fiesta del fútbol. Para garantizar la tranquilidad de los asistentes al partido amistoso entre Colombia y Chile, programado para este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, las autoridades dispondrán de 1.400 uniformados que estarán presentes en los alrededores del escenario deportivo antes, durante y después del encuentro.

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Incluirá tres anillos de seguridad y vigilancia desde el aire, con el apoyo de drones y del helicóptero Halcón de la Policía, con el propósito de mantener el control en la zona y reaccionar oportunamente ante cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del evento.

“Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar a nuestra selección Colombia, a respetar las normas de convivencia y a entender que los conflictos y las diferencias se deben resolver siempre a través del diálogo. Queremos que esta sea una fiesta para compartir en familia, donde la pasión por el fútbol nos una”, manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Política de Seguridad

En cuanto al ingreso al estadio, las puertas estarán abiertas desde las 3:00 de la tarde y las cuatro tribunas tendrán disponibilidad del 100 % de su capacidad. Los menores podrán ingresar desde los 3 años a las tribunas occidental y oriental, mientras que para las localidades norte y sur la edad mínima será de 5 años. Todos los asistentes, incluidos los niños, deberán presentar su respectiva boleta.

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Las autoridades también recordaron algunas medidas que deberán tener en cuenta los aficionados. No podrán ingresar personas con comparendos deportivos pendientes ni quienes porten camisetas o prendas alusivas a equipos del fútbol profesional local. Esta restricción también aplica para trapos y estandartes relacionados con dichos clubes. De igual manera, estará prohibido llevar o utilizar pólvora.

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