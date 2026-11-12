Homenaje a Chile antes del partido frente a Colombia por apoyo de ese país a víctimas del terremoto

La fiesta del fútbol se apoderó de Cali a pocas horas del partido amistoso entre la selección Colombia y Chile que se jugará en el estadio Pascual Guerrero. La ciudad se encuentra completamente emocionada con el regreso de la tricolor después de 27 años.

Hay mucha expectativa con el partido. Solo hablando de cifras se espera movilizar más de 10.500 millones de pesos, además se espera un incremento hasta del 40% en los diferentes sectores de la ciudad, principalmente turismo, gastronomía y entretenimiento.

Publicidad

"Bueno, aquí ya estamos entrando a la recta final antes del partido de la Selección en Cali. Este viernes hay animar a la Selección, obviamente los que estarán en el estadio: camiseta amarilla, mucho amor, mucha pasión para la Selección Colombia. Recordemos algo que es muy importante y es que el recaudo del partido va para los damnificados del sismo", señaló el alcalde Alejandro Eder.

El mandatario además pidió a los asistentes del partido y a la ciudadanía en general hacer un homenaje a Chile, por el apoyo que ese país brindó a la ciudad para atender a los damnificados por el terremoto.



"Recordemos que Chile estuvo del lado de Cali durante el terremoto del 10 de agosto, yo invito a los que estemos en el estadio este viernes a que saludemos a Chile de pie, porque mandaron ayudas, mandaron especialistas, rescatistas, no dejaron a Cali sola, entonces démosle ese agradecimiento", añadió Eder.

El 72 % de los hoteles de la capital del Valle del Cauca, está ocupado con los aficionados que llegaron para acompañar a la selección. Entre ellos está 'El Cole', el reconocido hincha de la tricolor, que desde hace más de 30 años ha acompañado al equipo a todos los rincones del mundo, junto a él llegaron el 'Arlequín' y 'Chirapo'.

Publicidad

"Y una de las cosas que deseo, y siempre va a ser así, es que nuestra Selección Colombia gane, pero después de 27 años, aún más deseo que esta Selección Colombia le brinde un triunfo a Cali, y además la casa está bellísima", señaló El Cole.

La ciudad no solo está siendo visitada por aficionados de Colombia, pues junto a la selección de Chile llegaron decenas de hinchas que están impresionados por la oferta turística de la ciudad y de la hospitalidad de los caleños.

Publicidad

"Me sorprendió Cali porque que me la imaginaba diferente. Ya he estado en Barranquilla, he estado en Bogotá. Es bonito que la gente haga algo recibiendo a los chilenos. Se agradece, gente muy generosa, muy bonito acá. Aprovechamos para salir a conocer, fuimos a la iglesia, fuimos al boulevar, muy bonito todo", indicaron algunos de los visitantes chilenos.