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Esta es la razón por la que los semáforos del sur de Cali no están funcionando

De las más de 490 intersecciones semafóricas de Cali, hay 14 que reportan daños mayores y están fuera de servicio.

Semáforos en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Desde hace varias semanas, la comunidad del sur de Cali ha denunciado fallas en los semáforos de este sector de la ciudad, los cuales están generando dificultades en la movilidad principalmente en horas pico.

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Ante las constantes quejas de los conductores, Blu Radio consultó a Diana reina, gerente de ENRUTA, para conocer cuál es el causante de estas dificultades. La funcionaria explicó que en el sur de Cali se están presentando hay dos situaciones que impiden el buen funcionamiento de los semáforos:

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En primer lugar están los reiterados hechos de vandalismo, que dejan fuera de servicio intersecciones completas. Y en segundo, el fallido proyecto de semaforización inteligente. Varios dispositivos están aún cubiertos con este contrato que está en proceso de liquidación, por lo cual no pueden ser intervenidos fácilmente.

"Son en este momento 24 intersecciones, la mayoría están entre la comuna 22, comuna 17. Por ejemplo este fin de semana que hubo tantas lluvias en la ciudad, son intersecciones que salen de operación y que lamentablemente se hace muy difícil que la Secretaría de Movilidad las pueda intervenir. Estos son los semáforos como los ubicados en la calle 16 con carrera 85, mejor dicho todos los de la calle 16 desde la carrera 98", señaló la gerente.

En cuanto al vandalismo, en las últimas dos semanas se han reportado cerca de 20 casos de la ciudad, donde varias intersecciones semafóricas quedan completamente averiadas, por lo que ya está dispuesto un equipo en terreno que busca restablecer el funcionamiento de los mismos

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"Tenemos un equipo dedicado al mantenimiento de los semáforos de la ciudad, son alrededor de 60 funcionarios que de manera permanente están atendiendo los llamados. También hemos encontrado que el vandalismo a los semáforos de Cali es sistemático y constante, para eso estamos desarrollando unas cajas con los controladores antivandalismo, que ya estamos en proceso de ir instalándolos", señaló el alcalde Alejandro Eder.

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Actualmente de las más de 490 intersecciones semafóricas de Cali, hay 14 que reportan daños mayores y están fuera de servicio. Son 24 las intersecciones que estaban incluidas en el fallido proyecto de semaforización inteligente de la ciudad, las cuales no pueden ser intervenidas con facilidad.

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