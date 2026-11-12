Universidad caleña lanzará la primera Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos de toda Colombia

El Valle del Cauca sigue liderando la innovación en educación a nivel nacional. Ahora, la Universidad Santiago de Cali indicó que lanzará la primera carrera de pregrado en Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos de toda Colombia, una apuesta académica que busca formar el talento humano que demanda una de las industrias creativas y tecnológicas con mayor proyección internacional.

Principales diferenciadores de este programa

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Será precisamente su entorno de aprendizaje. Los futuros ingenieros tendrán a su disposición uno de los edificios universitarios de tecnología más modernos de Colombia, con laboratorios especializados para el desarrollo de videojuegos, animación 2D y 3D, captura de movimiento, programación, realidad virtual y experiencias inmersivas.

Se trata de una infraestructura que permitirá llevar los conocimientos del aula a escenarios reales de experimentación y creación tecnológica.



La Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos tendrá una duración de nueve semestres y combinará conocimientos de ciencias de la computación, programación, diseño, computación gráfica, inteligencia artificial, gestión de proyectos y artes digitales.

Su propósito es formar profesionales capaces no solo de crear videojuegos, sino también de desarrollar soluciones tecnológicas aplicables a sectores como la educación, el entretenimiento, la industria, el gobierno y los negocios.

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“El perfil de los egresados responderá a las necesidades de una industria que va mucho más allá del entretenimiento. Podrán desempeñarse como desarrolladores de videojuegos y sistemas interactivos, diseñadores de experiencias de usuario, especialistas en realidad virtual y aumentada, animadores digitales, productores de videojuegos, ingenieros de calidad y profesionales en inteligencia artificial aplicada a entornos digitales, entre otros campos”, explicó Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la USC.

La formación también contempla competencias para liderar equipos multidisciplinarios, formular estrategias de negocio y participar en proyectos de alcance nacional e internacional, con posibilidades de emprendimiento y creación de empresas de base tecnológica.

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Una de los propósitos de este programa es contribuir al fortalecimiento de la economía digital y de las industrias creativas en Colombia, abriendo oportunidades para que los jóvenes conviertan su interés por la tecnología, los videojuegos y la innovación en una profesión con proyección global.