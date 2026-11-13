Disidencia 'Jaime Martínez' sería responsable del ataque contra patrulla del GOES: alcalde de Cali

Las autoridades en Cali avanzan en las investigaciones para ubicar y capturar a los responsables del atentado terrorista

perpetrado durante la noche del jueves en el suroccidente de la ciudad, con el explosivo que se activó al paso de una patrulla de la Policía, en la vía hacia la Escuela de Carabineros en el sector de El Cortijo.

Actualmente, se están recolectando testimonios, elementos de prueba y haciendo seguimiento de las cámaras de seguridad, para identificar a los autores materiales de este hecho.

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Primeras hipótesis

Ya se tienen las primeras hipótesis sobre las causas de este ataque sería una retaliación de las disidencias de las Farc por la reciente captura de uno de sus cabecillas.



"Eso es el resultado de los éxitos que hemos venido teniendo contra la delincuencia y en especial contra la disidencia 'Jaime Martínez'. Recordemos que hace un par de semanas se dio de baja a alias 'Pincher', uno de los cabecillas de la 'Jaime Martínez' y están un poco desesperados tratando de hacer bulla, pero el resultado es que la Fuerza Pública va a apretar más, obviamente se mantiene y se va a fortalecer", aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

A pesar que inicialmente las autoridades indicaron que el hecho no había dejado personas afectadas, en una clínica de Cali permanece Anderson Marín, un ciudadano que resultó aturdido por el impacto y se encuentra hospitalizado. Él se encontraba transitando cerca a la patrulla de la Policía cuando se activó el explosivo.

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"Le duele mucho el oído izquierdo y le duele toda la parte izquierda de la cara, una rodilla también le está doliendo. A él le hicieron los primeros auxilios y ahí yo le dije váyase para la clínica que lo atienda la EPS formalmente, necesitamos que hagan un reporte formal ya que el secretario de Seguridad dijo que no que no había ningún lesionado, sí la hay y fuertemente, está afectada su parte psicológica también, su parte emocional", señaló Diego Marín, hermano de la víctima.

A pesar de estos hechos de orden público, las autoridades en Cali han indicado que la seguridad para el partido de esta noche de la Selección Colombia frente a Chile está garantizada y se reforzaron los controles de vigilancia en toda la ciudad.

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En el estadio y sus alrededores se tendrán tres anillos de seguridad para identificar, intervenir y prevenir cualquier riesgo.