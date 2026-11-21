La final de fútbol entre Boca Juniors y Atlético Mineiro dejó a Barranquilla con una ocupación hotelera del 100 %, luego de que la llegada de aficionados de Argentina y Brasil disparara las reservas durante los últimos días. El movimiento también se extendió a otros destinos de la región Caribe, como Cartagena y Santa Marta, en medio de un flujo de viajeros que aprovechó su visita para conocer otros lugares del país.

Mario Muddi, director de Cotelco Atlántico, habló sobre el impacto de este evento en la actividad turística y hotelera de la capital del Atlántico, que recibió visitantes para asistir al encuentro.

Publicidad

“Hace ocho días, diez días, no había gente para tanta cama. Ahora no hay cama para tanta gente. Es impresionante las llamadas permanentes”, aseguró.

¿Cómo está la ocupación hotelera en Barranquilla por la final?

El dirigente gremial indicó que las reservas comenzaron a aumentar desde que se conoció la clasificación de Boca Juniors a la final. La ocupación en los hoteles afiliados y no afiliados a Cotelco pasó del 90 % el jueves a un 100 % durante el viernes y este sábado, jornada del partido.

Muddi señaló que la llegada de aficionados representa una oportunidad para mostrar la ciudad como destino para eventos deportivos y de entretenimiento, más allá de su tradicional actividad corporativa y ejecutiva.

Publicidad

“Esto es una gran sensación, una gran oportunidad para seguir mostrando nuestra ciudad y que se pueden hacer aquí eventos de esta índole”, afirmó.

Banderazon en el Malecon de Barranquilla por final Sudamericana AFP

¿Qué impacto económico deja la llegada de hinchas extranjeros?

Publicidad

La movilización de viajeros también ha beneficiado a otros destinos de la costa Caribe. Según Muddi, algunos visitantes llegaron con varios días de anticipación y aprovecharon para conocer Cartagena, Santa Marta y otros atractivos turísticos antes de asistir al partido.

El promedio de estadía en Barranquilla ha sido de dos a tres noches, aunque parte de los viajeros extendió sus recorridos por Colombia.

“No solamente ha servido para Barranquilla, sino para la costa atlántica y para Colombia, mostrar a Colombia”, sostuvo el director de Cotelco Atlántico.

Publicidad

El dirigente agregó que el sector hotelero espera que los visitantes reciban una buena atención para que la experiencia contribuya a promocionar el destino y motive futuros viajes.

¿Cuáles son los próximos eventos que espera Barranquilla?

Publicidad

Tras la final, el sector hotelero tiene la mirada puesta en la temporada de fin de año, los carnavales de 2027 y los congresos que se realizan en la ciudad.

Muddi también mencionó las gestiones para atraer competencias internacionales, entre ellas la posibilidad de que Barranquilla sea escenario de la Fórmula 1, una apuesta que requeriría continuar fortaleciendo la infraestructura y la experiencia en eventos automovilísticos.

Para el partido de este sábado, además, se dispuso un operativo de seguridad con más de 5.000 agentes, con presencia en hoteles, sitios turísticos y los alrededores del estadio, para acompañar la llegada de aficionados y el desarrollo del encuentro.