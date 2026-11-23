Este año, la Navidad en los hogares del Caribe se encenderá, si acaso, por un par de horas diarias, por cuenta de los aumentos en las tarifas de energía que en diciembre seguirán impactando los bolsillos de los usuarios como el aguinaldo no deseado.

Para los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la factura de noviembre, que se debe pagar en diciembre, llegará con un aumento del 8%, pues el valor del kilovatio hora subirá 76 pesos y quedará en $1.012.

Publicidad

Lo preocupante es que este es el segundo aumento que se registra en la tarifa en los últimos dos meses, en los que, por ejemplo, usuarios de estrato 1 han tenido que pagar hasta 25.000 pesos adicionales por el costo de la energía, a lo que se suman las sanciones para quienes sobrepasen la meta de consumo eficiente.

"Pasé de pagar 160.000 pesos a pagar 180.000 pesos mensuales. Ahora con el tema de la Navidad, pues tocará prender las luces navideñas solamente una hora", expresó una usuaria de estrato 1.



"Yo pagaba 100.000 y ahora me vino en 125.000 pesos. No me parece. Imagínate, cómo voy a hacer ahora que quiero poner Navidad", agregó otra cliente.

Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, su dirigente Norman Alarcón, pidió al Gobierno buscar una verdadera salida a esta situación, que se refleje en menos costos para los clientes, pues el incremento de la energía ya dobla, inclusive, el índice de la inflación.

Publicidad

"Llegamos en dos meses a un alza de más del 15%, más de dos veces la inflación de todo el año. La Liga Nacional de Usuarios insta al Gobierno Nacional a reunirse con las fuerzas vivas de la región para buscarle una salida a esta crisis que está golpeando tan severamente a más de 5 millones de habitantes de la región Caribe", expresó Alarcón.

Al respecto, la empresa Air-e expuso que el ajuste responde principalmente al incremento en los costos de restricciones del sistema eléctrico nacional. Ramiro Castilla Andrade, agente especial de Air-e Intervenida, indicó que el Caribe no es el único afectado con este aumento y que las medidas del gobierno más bien han evitado incrementos mayores para los usuarios de la compañía.

Publicidad

"A través del cargo de restricciones se remuneran los mayores costos de la generación térmica, tan importante para garantizar la prestación del servicio en todo el país. En este sentido, tenemos que considerar que el cargo de restricciones se calcula con base en toda la demanda del país, es decir, que todos los comercializadores percibimos este incremento, con lo cual ratificamos que este ajuste no es exclusivo para los usuarios de Air-e", aclaró Castilla.