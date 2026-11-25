Las exigencias establecidas por una decisión judicial llevaron a los organizadores a cancelar uno de los eventos tradicionales de la Feria de Manizales. La actividad reunía entre 1.300 y 2.000 caballistas y atraía a miles de espectadores. Su suspensión representa otro golpe para la economía y el turismo de la ciudad.

La Feria de Manizales de 2027 tendrá otra ausencia importante en su programación. Los organizadores del Desfile a Caballo anunciaron que la tradicional cabalgata no podrá realizarse debido a las exigencias establecidas en la sentencia 307 del 8 de octubre de 2026, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales.

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A través de un comunicado, la Asociación Caldense de Caballistas (Asdecaldas) y el Club Activo 20-30 de Manizales explicaron que las disposiciones judiciales contemplan una serie de requisitos relacionados con los controles de alcoholemia, la atención y disposición de los equinos, la identificación de los participantes y los mecanismos de supervisión.

Según los organizadores, estas medidas representan exigencias logísticas, técnicas y económicas que superan su capacidad presupuestal. Por esa razón, tomaron la decisión de no realizar el evento en enero de 2027.



La cabalgata no era un evento menor dentro de la programación ferial. De acuerdo con los registros de la organización incluidos en la programación oficial de 2026, el desfile llegó a su versión número 40, lo que evidencia cuatro décadas de tradición alrededor de esta actividad.

Su capacidad de convocatoria también ha sido significativa. En 2019 participaron 2.500 caballos y se estimó que unas 200.000 personas disfrutaron del recorrido. En 2022 se reportaron 1.800 caballistas, mientras que en enero de 2026 participaron 1.301 binomios, según el balance entregado por la Alcaldía.