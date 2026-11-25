Más de 40 años después de la toma del Palacio de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó una importante decisión: admitió una demanda contra el Estado colombiano por la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes y dirigentes del M-19 señalados de ser responsables de las muertes de tres miembros de la Fuerza Pública durante estos hechos de noviembre de 1985.

Se trata del capitán de la Policía Héctor Talero Cruz, el sargento primero Jaime Benítez Prieto y el agente del F-2 Libardo Durán, quienes perdieron la vida durante la toma guerrillera y la posterior operación militar de retoma del Palacio de Justicia.

Soldados del Ejército protegen a un grupo de magistrados que salen del Palacio de Justicia en Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del Movimiento M19. AFP

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La CIDH consideró que hay elementos para examinar si Colombia incumplió sus obligaciones internacionales al no investigar y sancionar a quienes habrían participado como autores materiales e intelectuales de estos homicidios, particularmente a los integrantes de la cúpula del M-19.

El expediente recoge que las investigaciones penales comenzaron desde finales de los años ochenta y que incluso se formularon acusaciones contra varios responsables.



Sin embargo, el proceso de paz entre el Gobierno y el M-19 terminó dando paso a beneficios jurídicos para integrantes de esa organización, mediante decisiones de cesación de procedimiento e indultos.

Uno de los puntos centrales de la petición es que, pese a que la legislación excluía de los indultos ciertos delitos graves, las decisiones judiciales terminaron impidiendo que avanzaran los procesos contra varios integrantes de la dirigencia guerrillera. En 1992, una decisión del Tribunal Nacional dejó sin efecto un intento de reabrir las investigaciones.

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Los familiares de las víctimas no desistieron de buscar justicia. En 2009 se constituyeron como parte civil y posteriormente insistieron en que se investigara a los máximos responsables.

Aunque en 2010 un tribunal reconoció que estos homicidios podían constituir crímenes de lesa humanidad, en 2013 un juzgado condenó a personas de menor nivel por la muerte de Jaime Benítez, absolvió a los procesados por el homicidio de Héctor Talero y no avanzó contra los altos cargos del M-19.

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También hubo controversias por la identificación de los restos de Libardo Durán. Sus familiares denunciaron que los cuerpos entregados inicialmente no correspondían al agente y que sus verdaderos restos fueron encontrados años después en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. Pese a sus solicitudes, la Fiscalía mantuvo la decisión de no reabrir la investigación penal contra quienes habían sido favorecidos con los indultos.

Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas. AFP

La CIDH concluyó que el paso de más de cuatro décadas sin que se hayan esclarecido completamente los hechos ni sancionado a los presuntos responsables intelectuales permite aplicar la excepción por demora injustificada de la justicia.

También determinó que esta petición no duplica el caso Rodríguez Vera, estudiado anteriormente por la Corte Interamericana, porque se refiere a hechos y responsabilidades diferentes.

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Ahora, el organismo internacional estudiará de fondo si el Estado colombiano vulneró los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de los fallecidos y sus familiares.